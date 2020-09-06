Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич пришел в ярость от комментария официального представителя МИД России Марии Захаровой на тему визита делегации Белграда в Белый дом.

В пятницу, 4 сентября, между сербской и американской сторонами при участии премьера самопровозглашенного Косово Авдулахом Хоти состоялись переговоры. По итогам встречи было подписано соглашение об экономическом сотрудничестве республики и Сербии при посредничестве президента США Дональда Трампа.

Днем 5 сентября Мария Захарова выложила в своем аккаунте на Facebook фото, где сербский лидер Александр Вучич одиноко сидит на стуле напротив американского коллеги, а внизу приложила скриншот из фильма «Основной инстинкт» со знаменитой сценой «нога на ногу».

«Если вас позвали в БД, а стул поставили так, будто вы на допросе, садитесь как на фото номер два. Кем бы вы ни были. Просто поверьте», — писала государственный деятель.

Ответ от Сербии последовал незамедлительно. Марко Джурич заявил, что никто не имеет права оскорблять его страну и, тем более, президента.

«Представь себе, этот президент не сказал ни одного плохого слова против России, даже на этом месте. Представь себе, этот президент у российского президента по полтора часа ждал приема и никогда не просил отдельного стула. Я вам не позволяю нападать на гордую Сербию. Стыдитесь!» — обратился он к Марии Захаровой.

Twitter @markodjuric

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Захарова сделала заявление относительно ситуации с блогером Алексеем Навальным.