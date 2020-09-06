«Это жесть»: Ваенга пришла в ужас от своего экранного образа

Елена Ваенга расстроилась, увидев свое выступление на телевидении и поделилась в Instagram переживаниями на этот счет. По всей вероятности, речь идет об эфире первого выпуска программы «Голос 60+», где исполнительница выступает в качестве наставника.

По мнению певицы, видеокамера зрительно сделала шире ее фигуру.

«Телевизор. +10 лет +20 кг… это жесть… Негатив, обида, разочарование. И меня не переубедить», — написала артистка в социальной сети.

Instagram @igorkrutoy65vaengaofficial

Публикацию лауреат премии «Шансон года» сопроводила личной фотографией без макияжа, на которой видно только половину лица. Чтобы избежать возможных дискуссий по поводу своей внешности, она отключила возможность комментировать запись.

Исполнительница шансона Елена Ваенга сама пишет песни. Популярность получила в 2005 году, выпустив альбом «Белая птица». Удостоена большого количества престижных музыкальных наград, в том числе «Золотой граммофон», «Песня года», «Шансон года» и премии «Муз-ТВ».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Елена Ваенга стала один из звездных наставников на телепроекте «Голос. 60+».