«Это жесть»: Ваенга пришла в ужас от своего экранного образа

|
Софья Зуева
430

Известная артистка осталась недовольной своей внешностью на «голубом экране».

Фото, видео: Instagram @vaengaofficial

Елена Ваенга расстроилась, увидев свое выступление на телевидении и поделилась в Instagram переживаниями на этот счет. По всей вероятности, речь идет об эфире первого выпуска программы «Голос 60+», где исполнительница выступает в качестве наставника.

По мнению певицы, видеокамера зрительно сделала шире ее фигуру.

«Телевизор. +10 лет +20 кг… это жесть… Негатив, обида, разочарование. И меня не переубедить», — написала артистка в социальной сети.

Instagram @igorkrutoy65vaengaofficial

Публикацию лауреат премии «Шансон года» сопроводила личной фотографией без макияжа, на которой видно только половину лица. Чтобы избежать возможных дискуссий по поводу своей внешности, она отключила возможность комментировать запись.

Исполнительница шансона Елена Ваенга сама пишет песни. Популярность получила в 2005 году, выпустив альбом «Белая птица». Удостоена большого количества престижных музыкальных наград, в том числе «Золотой граммофон», «Песня года», «Шансон года» и премии «Муз-ТВ».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Елена Ваенга стала один из звездных наставников на телепроекте «Голос. 60+».

Читайте также

+11° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
75.18
-0.29 89.04
-0.10
Марс станет ретроградным: что сулят планеты на неделе с 7 по 13 сентября

Последние новости

1:31
«Очень не хватает»: Нурмагомедов рассказал об ощущениях после смерти отца
1:23
Как Пашаев подготовил компромат на оппонентов по делу Ефремова?
1:03
День Тита и Варфоломея: что нужно и нельзя делать 7 сентября
0:56
Нурмагомедов оценил вероятность реванша с Макгрегором
0:52
После прерванного из-за эвакуации выступления Петросян рассказал о последнем вечере в Сочи
0:19
Захарова запросила у ФРГ точную дату ответов по «делу Навального»

Сейчас читают

«Деревенская воображуля»: Лиза Галкина устроила смешную фотосессию на фоне стога сена
Наказание за шум и опоздание к врачу: какие новые законы ввели в сентябре?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 сентября

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок