Стали известны имена наставников для очередного сезона возрастного «Голоса»

Для нового сезона популярного музыкального шоу «Голос. 60+» были отобраны наставники, которые будут собирать свои команды в рамках передачи, сообщили в пресс-службе «Первого канала».

В третьем сезоне наставниками станут исполнители Гарик Сукачев, Тамара Гвердцители, Елена Ваенга и Лев Лещенко. При этом последний уже участвовал в передаче, а вот остальные трое сядут в кресла наставников впервые.

globallookpress.com / Anatoly Lomokhov, /Pravda Komsomolskaya, /MOD Russia

Певица Тамара Гвердцители очень обрадовалась шансу отобрать лучших возрастных исполнителей. Но еще больше поводов для радости принесла сама новость о новом телесезоне после продолжительного периода самоизоляции.

Исполнительница Елена Ваенга с удовольствием приняла предложение стать наставником и рассчитывает, что шоу будет интересным и зрелищным.

Певец Гарик Сукачев назвал почетным приглашение от «Первого канала» и обещал ответственно подойти к выбору кандидатов на попадание в свою команду.

Музыкальное шоу «Голос. 60+» — российская версия нидерландской программы The Voice Senior. В ней принимают участие музыканты-любители не моложе 60 лет. В первых двух сезонах победу одержали Лидия Музалева и Леонид Сергиенко соответственно. Оба были воспитанниками Пелагеи, которая не принимает участия в третьем сезоне передача.

5-tv.ru писал про доходы певицы Пелагеи, находящейся в процессе развода с мужем-хоккеистом.