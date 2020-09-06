Елена Малышева назвала список самых опасных заболеваний

Доктор медицинский наук Елена Малышева в эфире телепередачи «Здоровье» рассказала, что COVID-19 не должен так сильно пугать людей, ведь есть недуги, куда более опасные, сообщает РИА Новости.

«Коронавирус — не самая страшная и, похоже, вообще не страшная болезнь», — заявила телеведущая.

В статистике смертности новое заболевание числится лишь на 17-й строчке. В то время как лидируют в списке гепатит B, туберкулез, СПИД, ВИЧ, пневмония и малярия.

Также Малышева отметила, что люди все реже осуществляют профилактику тех болезней, которые так и не удалось побороть в мире, смещая свое внимание на COVID-19.

«Почему мы забыли о болезнях, с которыми не можем справиться?» — негодует известный врач.

Тем временем в России разработали эффективную вакцину против коронавирусной инфекции. Первые партии препарата уже начали поступать в медицинские учреждения страны. Массовая вакцинация, предположительно, начнется в середине сентября.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что российская вакцина от коронавируса получила международное признание.