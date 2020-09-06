Елена Малышева назвала список самых опасных заболеваний

|
Софья Зуева
471

Известная телеведущая считает, что остерегаться нужно вовсе не коронавирусной инфекции.

Елена Малышева назвала список самых опасных заболеваний

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Доктор медицинский наук Елена Малышева в эфире телепередачи «Здоровье» рассказала, что COVID-19 не должен так сильно пугать людей, ведь есть недуги, куда более опасные, сообщает РИА Новости.

«Коронавирус — не самая страшная и, похоже, вообще не страшная болезнь», — заявила телеведущая.

В статистике смертности новое заболевание числится лишь на 17-й строчке. В то время как лидируют в списке гепатит B, туберкулез, СПИД, ВИЧ, пневмония и малярия.

Также Малышева отметила, что люди все реже осуществляют профилактику тех болезней, которые так и не удалось побороть в мире, смещая свое внимание на COVID-19.

«Почему мы забыли о болезнях, с которыми не можем справиться?» — негодует известный врач.

Тем временем в России разработали эффективную вакцину против коронавирусной инфекции. Первые партии препарата уже начали поступать в медицинские учреждения страны. Массовая вакцинация, предположительно, начнется в середине сентября.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что российская вакцина от коронавируса получила международное признание.

Читайте также

+11° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
75.18
-0.29 89.04
-0.10
Марс станет ретроградным: что сулят планеты на неделе с 7 по 13 сентября

Последние новости

1:31
«Очень не хватает»: Нурмагомедов рассказал об ощущениях после смерти отца
1:23
Как Пашаев подготовил компромат на оппонентов по делу Ефремова?
1:03
День Тита и Варфоломея: что нужно и нельзя делать 7 сентября
0:56
Нурмагомедов оценил вероятность реванша с Макгрегором
0:52
После прерванного из-за эвакуации выступления Петросян рассказал о последнем вечере в Сочи
0:19
Захарова запросила у ФРГ точную дату ответов по «делу Навального»

Сейчас читают

«Деревенская воображуля»: Лиза Галкина устроила смешную фотосессию на фоне стога сена
Наказание за шум и опоздание к врачу: какие новые законы ввели в сентябре?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 сентября

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок