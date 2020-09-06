Вакцина «Спутник V» получила международное признание

Теперь о коронавирусе. Позади первая учебная очная неделя, резких всплесков не произошло. Число новых заражений стабильно и крутится вокруг цифры в пять тысяч человек. Что касается выздоровлений, то в середине недели здесь наметился очередной рост. Всего за время пандемии вылечились почти 840 тысяч человек.

В эту пятницу российская вакцина «Спутник V» от института Гамалеи получила международное признание. Несмотря на критику политиков — авторитетный и старейший английский медицинский журнал «Ланцет» сделал публикацию по итогам двух этапов клинического исследования нашего препарата. Статья доказывает высокую безопасность и эффективность «Спутника». Это подтверждают и твердые заказы из нескольких десятков стран.

Сейчас еще пять российских препаратов от COVID-19 или рассматриваются, или уже получили разрешение на исследования. Массовая вакцинация россиян от коронавируса начнется в ноябре заявили в Минздраве. А точечная идет уже вовсю — так в пятницу министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что привился от коронавируса. То же самое сделал и мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом он рассказал Владимиру Путину во время рабочей встречи. Мэр доложил президенту, что при введении жестких мер самоизоляции в столице власти волновались и сомневались. Но в итоге все было своевременно и правильно.