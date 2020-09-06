Вучич рассказал Лаврову от итогах своих переговоров в Вашингтоне

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Алина Потёмкина
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Также стороны коснулись темы предстоящих переговоров в Брюсселе.

Вучич рассказал Лаврову от итогах своих переговоров в Вашингтоне

Фото: www.globallookpress.com / White House

Состоялся телефонный разговор между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и президентом Сербии Александром Вучичем. Об этом сообщается на официальном сайте отечественного внешнеполитического ведомства.

Сербский лидер проинформировал главу российской дипломатии о результатах встречи в Вашингтоне и предстоящих переговорах в Брюсселе.

«С обеих сторон выражена нацеленность на всемерное развитие отношений стратегического партнерства и политического диалога в соответствии с договоренностями президентов двух стран», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что во время разговора о проблеме с Косово была подчеркнута неизменность позиции России в пользу поиска прочного и долговременного урегулирования на основе резолюции СБ ООН 1244.

4 сентября, между сербской и американской сторонами при участии премьера самопровозглашенного Косово Авдулахом Хоти состоялись переговоры. По итогам встречи было подписано соглашение об экономическом сотрудничестве республики и Сербии при посредничестве президента США Дональда Трампа.

Самопровозглашенная республика Косово возникла в 2008 году в результате отделения от Сербии. Она не была признана Сербией, Россией, Китаем, Ираном, Испанией, Грецией и рядом других стран — всего около 60 государств.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Владимир Путин и Александр Вучич провели переговоры на русском языке.

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