Вучич рассказал Лаврову от итогах своих переговоров в Вашингтоне
Также стороны коснулись темы предстоящих переговоров в Брюсселе.
Фото: www.globallookpress.com / White House
Состоялся телефонный разговор между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и президентом Сербии Александром Вучичем. Об этом сообщается на официальном сайте отечественного внешнеполитического ведомства.
Сербский лидер проинформировал главу российской дипломатии о результатах встречи в Вашингтоне и предстоящих переговорах в Брюсселе.
«С обеих сторон выражена нацеленность на всемерное развитие отношений стратегического партнерства и политического диалога в соответствии с договоренностями президентов двух стран», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что во время разговора о проблеме с Косово была подчеркнута неизменность позиции России в пользу поиска прочного и долговременного урегулирования на основе резолюции СБ ООН 1244.
4 сентября, между сербской и американской сторонами при участии премьера самопровозглашенного Косово Авдулахом Хоти состоялись переговоры. По итогам встречи было подписано соглашение об экономическом сотрудничестве республики и Сербии при посредничестве президента США Дональда Трампа.
Самопровозглашенная республика Косово возникла в 2008 году в результате отделения от Сербии. Она не была признана Сербией, Россией, Китаем, Ираном, Испанией, Грецией и рядом других стран — всего около 60 государств.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Владимир Путин и Александр Вучич провели переговоры на русском языке.
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