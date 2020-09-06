Галкин прокомментировал слухи о разводе с Пугачевой — фото
О возможном расставании звездной пары уже несколько месяцев судачат коллеги по цеху и поклонники.
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Фото, видео: Instagram @maxgalkinru
Слухи о разладе в паре юмориста Максима Галкина и Примадонны Аллы Пугачевой ходят уже не один месяц. Сотни фанатов высказывают свои предположения в комментариях социальных сетей, тогда как другие знаменитости делают недвусмысленные заявления в эфирах федеральных каналов.
Николай Басков, например, в программе «Ты не поверишь!» отказался комментировать возможное расставание пары, сказав, что лучше ему «оставить это при себе».
После выхода очередного шоу с обсуждением животрепещущей темы, ситуацию решил прокомментировать сам юморист, и сделал он это в свойственной ему манере. В микроблоге Галкина появились снимки с женой, на которых супруги выглядят счастливыми, улыбаются и мило корчат рожицы.
«Не дождетесь, сплетники», — емко прокомментировал фото Максим Галкин.
Поклонники счастливы были увидеть такую публикацию в своей ленте. Они написали сотни восторженных посланий и посмеялись над теми, кто действительно верил в распад звездной семьи.
«От любви и зависти к вам и сплетничают»
«Никто из нас не верил в развод»
«Вы мое вдохновение», — написали фанаты.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пугачева в короткой юбке не сдержала слез, провожая детей в школу.
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