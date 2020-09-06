Слухи о разладе в паре юмориста Максима Галкина и Примадонны Аллы Пугачевой ходят уже не один месяц. Сотни фанатов высказывают свои предположения в комментариях социальных сетей, тогда как другие знаменитости делают недвусмысленные заявления в эфирах федеральных каналов.

Николай Басков, например, в программе «Ты не поверишь!» отказался комментировать возможное расставание пары, сказав, что лучше ему «оставить это при себе».

После выхода очередного шоу с обсуждением животрепещущей темы, ситуацию решил прокомментировать сам юморист, и сделал он это в свойственной ему манере. В микроблоге Галкина появились снимки с женой, на которых супруги выглядят счастливыми, улыбаются и мило корчат рожицы.

«Не дождетесь, сплетники», — емко прокомментировал фото Максим Галкин.

Instagram @maxgalkinru

Поклонники счастливы были увидеть такую публикацию в своей ленте. Они написали сотни восторженных посланий и посмеялись над теми, кто действительно верил в распад звездной семьи.

«От любви и зависти к вам и сплетничают»

«Никто из нас не верил в развод»

«Вы мое вдохновение», — написали фанаты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пугачева в короткой юбке не сдержала слез, провожая детей в школу.