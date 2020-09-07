Лавров и Вучич обсудили по телефону взаимоотношения Сербии и России

Стратегическое партнерство между Москвой и Белградом обсудили по телефону Сергей Лавров и Александр Вучич. Разговор состоялся накануне. Президент Сербии информировал российского министра иностранных дел об итогах встречи в Вашингтоне.

4 сентября сербский лидер и премьер непризнанного Косова подписали соглашение о нормализации экономических отношений и инвестициях в совместные проекты. Переговоры проходили в Белом доме при посредничестве президента США Дональда Трампа. И сегодня диалог Белграда и Приштины продолжится уже в Брюсселе. Ожидается, что речь пойдет о положении национальных меньшинств.

Самопровозглашенная республика Косово возникла в 2008 году в результате отделения от Сербии. Она не была признана Сербией, Россией, Китаем, Ираном, Испанией, Грецией и рядом других стран — всего около 60 государств.