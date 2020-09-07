Зуева показала округлившийся живот после слухов о новом романе Козловского

Актриса Ольга Зуева сделала первую публикацию в соцсетях с момента появления в сети слухов о романе ее возлюбленного — актера и режиссера Данилы Козловского с коллегой Оксаной Акиньшиной.

Как сообщал 5-tv.ru, знаменитостей заметили во время романтического ужина в Турции. Telegram-каналы распространили информацию, что их посиделки носят не дружеский характер — якобы актеры уже полгода встречаются после того, как сблизились на съемочной площадке фильма Козловского «Чернобыль».

Уточняется, что звезда фильмов «Тренер», «На районе», «Солт» Ольга Зуева осталась в Нью-Йорке с полугодовалой дочерью от Козловского, а сам жених и отец вернулся в Россию.

Instagram @_olyazueva

Новости на эту тему девушка оставила без комментариев. Впервые за последние две недели она выложила в микроблоге пост, но посвятила его не возможным проблемам в семье, а своей фигуре.

Актриса поделилась архивным кадром, где запечатлена во время беременности. На снимке она стоит в красном платье в горошек и ощупывает округлившийся живот.

«Год назад. Это платье пока не застегивается. Но я не теряю надежды», — написала Зуева.

Ранее 5-tv.ru писал, что Данила Козловский пожаловался на тяготы отцовства.