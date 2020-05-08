Актер признался, что маленькая дочь занимает все его свободное время.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @danilakozlovsky

Актер Данила Козловский совсем недавно впервые стал папой. В семье артиста и его супруги Ольги Зуевой родилась дочка.

Девочку назвали на европейский манер двойным именем — Ода Валентина. Как пишут «Дни.ру», на днях артист отпраздновал 35-летие, но из-за высокой занятости не смог вовремя ответить на поздравления. Сегодня он опубликовал пост, в котором признался, что все его планы рушатся — слишком много времени отнимает маленькая дочурка.

«Я, как всегда с опозданием, но на это были серьезные причины (если хочешь рассмешить ребенка, расскажи ему о своих планах — #ябатя). Хочу Вам сказать огромное спасибо за тот шквал поздравлений, которые я получил!» — написал Козловский в Instagram.

Сейчас актер с женой и дочкой проводят время в самоизоляции в США, где и появилась на свет малышка. Пока родители редко показывают свое чадо поклонникам, да и то, стараясь скрыть лицо маленькой Оды Валентины. Как писал ранее 5-tv.ru, именинник Данила Козловский порадовал фанатов снимком с дочкой в день рождения. Он показал, как держит малышку на руках высоко над землей, стоя на морском побережье.

Читайте также

+12° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
74.12
0.15 80.06
0.94
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:09
Помощь по зову сердца: как волонтеры заботятся о самых уязвимых в период пандемии
0:55
Участник шоу «Холостяк» получил травму позвоночника прямо на съемках
0:41
Путин добавил электрички и водный траспорт в список пострадавших отраслей
0:26
Данила Козловский пожаловался на тяготы отцовства
0:14
Матвиенко: На политиках лежит особая ответственность за сохранение исторической правды
0:02
Марк-ключник: Что нужно и чего нельзя делать 8 мая

Сейчас читают

В каких девчонок по знаку зодиака влюбляются с первого взгляда
Сын миллиардера Босова прокомментировал самоубийство отца
Луна сводит с ума? Астролог рассказала об опасности коварного полнолуния в ночь на 7 мая

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок