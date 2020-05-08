Данила Козловский пожаловался на тяготы отцовства
Актер признался, что маленькая дочь занимает все его свободное время.
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Фото, видео: Instagram @danilakozlovsky
Актер Данила Козловский совсем недавно впервые стал папой. В семье артиста и его супруги Ольги Зуевой родилась дочка.
Девочку назвали на европейский манер двойным именем — Ода Валентина. Как пишут «Дни.ру», на днях артист отпраздновал 35-летие, но из-за высокой занятости не смог вовремя ответить на поздравления. Сегодня он опубликовал пост, в котором признался, что все его планы рушатся — слишком много времени отнимает маленькая дочурка.
«Я, как всегда с опозданием, но на это были серьезные причины (если хочешь рассмешить ребенка, расскажи ему о своих планах — #ябатя). Хочу Вам сказать огромное спасибо за тот шквал поздравлений, которые я получил!» — написал Козловский в Instagram.
Сейчас актер с женой и дочкой проводят время в самоизоляции в США, где и появилась на свет малышка. Пока родители редко показывают свое чадо поклонникам, да и то, стараясь скрыть лицо маленькой Оды Валентины. Как писал ранее 5-tv.ru, именинник Данила Козловский порадовал фанатов снимком с дочкой в день рождения. Он показал, как держит малышку на руках высоко над землей, стоя на морском побережье.
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