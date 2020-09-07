Дима Билан в больнице решил спасти семью бездомных кошек

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Валентин Черников
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Певец в подробностях описал, чем займется после выписки.

Фото, видео: Instagram @bilanofficial

Певец Дима Билан третью неделю находится в больнице, где лечится воспаление легких. Артист идет на поправку и уже строит планы — чем займется после выписки. По его словам, в первую очередь он поможет семейству кошек, которые обитают во дворе не территории медучреждения. Планом спасения он поделился с подписчиками в Instagram.

«Начну с семейства котят, которым видимо нужна ветеринарная клиника, нужно эту большую семью из пяти котят, матери, которая, похоже, опять беременна, проверить, сделать УЗИ и так далее. А у одного котенка заплыл глаз, тоже надо разобраться!» — написал Билан.

Сегодня кошачья семья, вместе с мамой и папой, живет под кустом. По словам артиста, он уже присмотрел уютные дома для животных. Но мало их заселить — диких четвероногих предстоит адаптировать для проживания с людьми. Все это певец намерен сделать, пока не начались первые заморозки.

Instagram @bilanofficial

Поклонники положительно оценили желание Билана прийти на помощь братьям нашим меньшим. Для многих прочитавших его пост исполнитель открылся с новой стороны.

«Выздоравливайте! У вас большое человеческое сердце!»

«Дима, вы очень добрый, душевный и отзывчивый человек»;

«Как будто записку семилетнего мальчика прочитала. Это очень мило!» — отреагировали фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Билан рассказал о своем лечении воспаления легких.

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