«Дышу, записываю температуру»: Билан рассказал о своем лечении воспаления легких
Известный певец провел краткий экскурс по больничной палате.
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Штурм рассказала правду о «госпитализации» мамы Легкоступовой с похорон
Фото, видео: Instagram @bilanofficial
Госпитализированный 27 августа с подозрением на коронавирус певец Дима Билан поделился с поклонниками подробностями «больничных» будней.
В личном Instagram-аккаунте артист опубликовал серию видеороликов, где рассказал о распорядке дня и о питании. Так, одна из его главных ежедневных обязанностей — измерение температуры тела по строгому графику.
«Вот, собственно, мои будни. Дышу тут — небулайзер. График температуры. Записываю в 12.00, в 18.00 и в 22.00. Потом, конечно же, овсяный отвар на каждый завтрак, обед и ужин», — рассказал Билан.
И тут же пояснил: целебное питье помогает снизить нагрузку организм из-за приема антибиотиков.
Зная, как сильно поклонники переживают за его здоровье, Дмитрий не забыл продемонстрировать и свой обед. На столе нет привычной овсяной каши или жидких щей, здесь — полноценная пища: на первое — вкусный суп, на второе — котлеты и картофель, а также большая порция салата из яблок, капусты и калины. Для поддержания иммунитета вместо пресловутых чая или кофе артист ударными дозами потребляет отвар шиповника.
«Еда может быть и полезной, и вкусной! Здесь еще масса разных исследований, расписаний. В общем, я тут не скучаю, товарищи!» — подытожил Дима Билан.
«Дима, мы так рады, что вы идете на поправку! Так переживали за вас!»
«Прекрасный, талантливый мужчина! Скорее выздоравливай и снова в бой!»
«Здоровья тебе!»
«Любим и ждем!» — обращались фолловеры к певцу в комментариях к постам.
О госпитализации Дима Билан рассказал поклонникам сам. Как оказалось, популярный артист перенес простуду на ногах, в результате чего заработал воспаление легких. Несмотря на то, что поначалу все симптомы его болезни были схожи с коронавирусом, впоследствии данный диагноз не подтвердился.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что госпитализированный с признаками COVID-19 актер Дмитрий Певцов раскрыл результаты экспресс-теста.
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