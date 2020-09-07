«Говорю, а на глазах слезы»: Собчак рассказала о травле в детстве

Публичные обвинения и насмешки с годами закалили Ксению Собчак и сделали трудной мишенью для хейторов. Об этом она рассказала в беседе с актрисой Юлией Снигирь для собственного проекта «Осторожно, Собчак».

Во время интервью между дамами зашел разговор о травле, которой подверглась Юлия после романа с коллегой Евгением Цыгановым. В результате он ушел к ней от жены и семерых детей. Снигирь оказалась не готова к потоку негатива в социальных сетях и повышенному вниманию недоброжелателей к собственной персоне. Собчак же заявила, что бесконечные провокации в свой адрес давно не производят на нее впечатления.

Все издевательства над собой теледива с легкостью отбивает с помощью самоиронии. Светская львица часто сравнивает себя с лошадью, вспоминает нелицеприятный период работы над шоу «Дом-2» и многочисленные скандалы прошлых лет со своим участием.

Однако, по словам Ксении, такое спокойное отношение к оппонентам пришло не сразу. Во время интервью она вспомнила период своей юности, когда сильно пострадала от провокаторов. В 13 лет дочери мэра Петербурга Анатолия Собчака нанесли психологическую травму.

«Появляется статья в желтой прессе. Я маленькая на обложке, написано: «На вопрос: «Кем ты мечтаешь стать?» Ксения Собчак ответила: «Проституткой». Против папы была развернута политическая кампания, его противники придумали такой ход. Это была травля. Я сбежала из дома, сказала: «Все, я никогда больше не приду в школу». Представь этот ужас: тебе 13 лет, половое созревание, а тебя в школе все начинают дразнить проституткой. Вот сейчас я это говорю, а на глазах слезы. Но за эти годы столько всего было, что уже панцирь вырос», — поделилась Собчак.

Ранее 5-tv.ru писал, что Собчак поддержала Богомолова с трибун на теннисном турнире.