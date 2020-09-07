Собчак поддержала Богомолова с трибун на теннисном турнире — видео
На своей странице в Instagram ведущая опубликовала кадры со спортивных соревнований.
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Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak
В Лужниках в Москве в выходные проходил целый ряд благотворительных мероприятий Среди них были и соревнования по теннису с участием звезд и известных спортсменов Bosco Friends Open.
О том, что ее муж выступал на турнире, телеведущая Ксения Собчак рассказала на личной странице в Instagram.
«Начать выходной с тенниса — бесценно», — написала она и похвасталась именной футболкой, выданной на турнире.
Режиссер Константин Богомолов играл с профессиональной теннисисткой, олимпийской чемпионкой Еленой Весниной. Собчак наблюдала за игрой с трибун и откровенно нахваливала мужа.
«Ты очень красивый, ты знаешь?» — обратилась светская львица к супругу.
«Люди, живущие в обычной парадигме, думают, что это плохой знак», — глубокомысленно ответил жене Богомолов.
«Не надо слово «парадигма на корте произносить!» — припугнула его Собчак.
Позже телеведущая разместила у себя в сторис снимок Богомолова во время игры и оставила провокационную подпись.
«Мой Фюрер! Ой, точнее Федерер!» — на грани пошутила она.
Ксения Собчак вышла замуж за Константина Богомолова всего год назад. Их эпатажную свадьбу вспоминают до сих пор. Оба они ранее состояли в браке — режиссер развелся с актрисой Дарьей Мороз, а актриса и телеведущая — с актером Максимом Виторганом.
Ранее 5-tv.ru писал, как Константин Богомолов принял постриг.
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