В Лужниках в Москве в выходные проходил целый ряд благотворительных мероприятий Среди них были и соревнования по теннису с участием звезд и известных спортсменов Bosco Friends Open.

О том, что ее муж выступал на турнире, телеведущая Ксения Собчак рассказала на личной странице в Instagram.

«Начать выходной с тенниса — бесценно», — написала она и похвасталась именной футболкой, выданной на турнире.

Instagram @xenia_sobchak

Режиссер Константин Богомолов играл с профессиональной теннисисткой, олимпийской чемпионкой Еленой Весниной. Собчак наблюдала за игрой с трибун и откровенно нахваливала мужа.

«Ты очень красивый, ты знаешь?» — обратилась светская львица к супругу.

«Люди, живущие в обычной парадигме, думают, что это плохой знак», — глубокомысленно ответил жене Богомолов.

«Не надо слово «парадигма на корте произносить!» — припугнула его Собчак.

Позже телеведущая разместила у себя в сторис снимок Богомолова во время игры и оставила провокационную подпись.

«Мой Фюрер! Ой, точнее Федерер!» — на грани пошутила она.

Instagram @xenia_sobchak

Ксения Собчак вышла замуж за Константина Богомолова всего год назад. Их эпатажную свадьбу вспоминают до сих пор. Оба они ранее состояли в браке — режиссер развелся с актрисой Дарьей Мороз, а актриса и телеведущая — с актером Максимом Виторганом.

Ранее 5-tv.ru писал, как Константин Богомолов принял постриг.