Сколько стоит обучение Лизы и Гарри Галкиных и как прошла их первая школьная линейка?

Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой пошли в первый класс. Какой была торжественная линейка Лизы и Гарри? Кто довел до слез Примадонну? И сколько певица и юморист тратят денег на обучение двойняшек? Ответы на вопросы — в программе Пятого канала «Светская хроника».

В рокерской черной куртке и белой мини-юбке 71-летняя Алла Пугачева переступила порог частной Подмосковной школы. Туда Примадонна вместе с супругом Максимом Галкиным лично отвели в первый класс своих двойняшек Гарри и Лизу. Для учеников устроили праздник с живой музыкой и аниматорами.

Звездных детей в столь важный для них день сопровождала целая свита: помимо знаменитых родителей, поддержать их пришли: тетя, дядя, кузина, няни и друзья. Сами Лиза и Гарри совсем не волновались: широко улыбались и выглядели абсолютно счастливыми.

Для наследников звездные супруги выбрали стильную школьную форму. Гарри был в элегантном костюме. А Лиза надела белое поло, бабочку, пиджак и плиссированную юбку.

На торжественной линейке Лиза и Гарри прочитали стихотворения. Сделали они это без запинки — дети Примадонны и шоумена с самых ранних лет посещали дополнительные занятия, поэтому выступить на публике им труда не составило. Примадонна так растрогалась, что не смогла сдержать слез. Галкин утешил любимую супругу и крепко прижал к себе.

«Я хочу поздравить замечательных детей — Лизу и Гарика, в первую очередь, их родителей. Чудесные дети, талантливые и воспитанные», — считает певец Денис Клявер.

«Мама с папой постарались и заложили в них очень многое, я думаю, что в школе им будет легко», — уверена певица Наташа Королева.

Гимназия, в которой будут учиться звездные наследники находится недалеко от замка Пугачевой и Галкина. Возить первоклашек в школу и обратно домой будет специальный автобус с охраной. Для детей этого учреждения предусмотрены все удобства: бассейн, теннисный корт, диско-зал и даже чайный домик. Заниматься звездные наследники будут по международной программе.

«Школа не дешевая, стоит около 150 тысяч в месяц. Там 120 педагогов, воспитателей, кураторов. С первого класса там учится и французский язык, и немецкий, и английский. Вот, а поскольку Лиза и Гарри очень развитые, то им там будет просто учиться», — рассказывает светский репортер Феликс Грозданов.

В год престижная школа будет обходиться звездной чете более трех миллионов рублей. Аллу Борисовну и Максима Галкина такая стоимость не пугает. До этого их двойняшки ходили во французский детский сад, который обходился им почти в 400 тысяч рублей в месяц за двоих детей.

Плюс ко всему у Гарри и Лизы есть гувернер-француз, выпускник Сорбонны. За 200 тысяч рублей в месяц он приезжает домой заниматься с детьми. Занятия с преподавателями — это не единственные расходы супругов. С Гарри и Лизой постоянно находятся няни, которые проживают вместе с ними в замке. Зарплата двух гувернанток в месяц составляет около 200 тысяч рублей.

Получается, что знаменитая семья ежегодно тратит на образование детей десятки миллионов рублей. Впрочем, Примадонна и юморист никогда не жалели ни времени, ни денег на своих наследников. Пугачева и Галкин считают, дети — самые благодарные «инвестиции». Главное, вкладывать с умом.