«Это большой перегиб»: Лолита объяснила, почему возмутилась шуткам о протестах

Известная российская певица Лолита Милявская снялась в YouTube-шоу «Comment Out» вместе с лидером петербургской группы The Hatters Юрием Музыченко. Эпизод вызвал большой резонанс в обществе, поскольку изобиловал резкими шутками над волнениями в Белоруссии. Лолита рассказала, почему посчитала подобный юмор неприемлемым в интервью «Говорит Москва».

«Это большой перегиб. Понимаете, в чем ситуация, очень много лет ни над чем нельзя было потешаться. Когда все оказалось возможным, произошел перегиб в другую сторону — внутренний цензор исчез», — отметила исполнительница.

При этом она призналась, что не держит зла на продюсера шоу Александра Гудкова и ведущего Владимира Маркони, поскольку каждый может совершить промах.

«Ошибаться имеет право каждый человек. Я точно знаю, что, во-первых, они так не думали. Эти комментарии, в принципе, взяты из ботов, которые распространены в сетях. С другой стороны, в этот критический период нельзя было смеяться», — отметила Лолита.

На отечественные развлекательные программы в последнее время большое влияние оказали голливудские шоумейкеры, считает Милявская.

«Все заигрались, такое иногда случается со всеми людьми, просто с публичными это происходит на глазах у всех. В этом смысле это то самое влияние американской культуры, где появились такие передачи», — заявила артистка.

Также Лолита выразила сожаление, что российские ведущие допустили подобный перегиб и не учли, что в соседней стране развиваются достаточно трагические события.

«Я честно скажу, что мы все немножко в шоке», — подытожила артистка.

После выхода резонансного выпуска шоу «Comment Out», несколько крупных компаний, в том числе Яндекс. Лавка и Unilever, заявили о прекращении сотрудничества с YouTube-проектом, об этом ранее сообщал 5-tv.ru.