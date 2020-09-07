Unilever и «Яндекс. Лавка» разорвали контракт с Comment Out после шуток о протестах

Международный холдинг Unilever и сервис «Яндекс. Лавка» разорвали контракт с YouTube-шоу Comment Out после скабрезных шуток о протестах в Белоруссии и Хабаровске, сообщает Telegram-канал РБК.

«Яндекс. Лавка не согласна с оценками и высказываниями авторов шоу Comment Out. Мы не намерены продолжать сотрудничество с шоу и не планируем интеграции в дальнейшие выпуски», — сообщили 5-tv.ru в компании.

Героями вышедшего 31 августа очередного выпуска стали певица Лолита и фронтмен петербургской группы The Hatters Юрий Музыченко. Ведущие шоу — Владимир Маркони и Александр Гудков предложили участникам опубликовать в сети ряд оскорбительных комментариев, касающихся акций протеста. В свою очередь, Лолита и Юрий Музыченко размещать провокационные посты отказались.

В представительстве Unilever отметили, что не знали о содержании очередного выпуска, в котором размещалась реклама их продуктов, и принесли извинения аудитории. Сотрудники «Яндекс. Лавка» также отказались от планов по продолжению сотрудничества с ведущими шоу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ведущий Comment Out объяснил шутку о разводе Асмус и Харламова.