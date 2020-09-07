От прокурора Бельского до графа Панина: Каким запомнится Сергей Колтаков?

Сегодня, 7 сентября, в возрасте 64 лет ушел из жизни советский и российский актер Сергей Колтаков. Печальную новость на своей странице в Instagram сообщил юморист Семен Слепаков.

«Умер гениальный артист и потрясающий человек — Сергей Михайлович Колтаков. Тонкий, умный, талантливый, бесстрашный, с великолепным чувством юмора. Прощайте, Сергей Михайлович! Вас будет очень сильно не хватать», — написал Слепаков.

О ярких ролях, насыщенной творческой карьере и личной жизни востребованного актера рассказывает 5-tv.ru.

Творческий путь

Сергей Колтаков родился 10 декабря 1955 года в Барнауле. В 1979 году он окончил актерский факультет ГИТИСа и сразу же начал работать в театре имени Маяковского. После этого он играл в «Ленкоме» и Московском драматическом театре имени Станиславского. С конца 80-х Колтаков служил во МХАТе, однако активно сотрудничал и с другими театрами. В 2006 году за роль Свидригайлова в постановке «Сны Родиона Романовича» Театрального товарищества 814 Олега Меньшикова он был номинирован на премию «Чайка».

За свою актерскую карьеру артист успел сняться более чем в 50 кинокартинах. Его дебютом стала роль Павла в картине Глеба Панфилова «Валентина», где его партнершей выступила сама Инна Чурикова. Однако первый успех к актеру пришел после криминальной драмы «Соучастники» Инны Туманян, в котором Колтаков сыграл уголовника Колю Тредубенко.

Большую известность Колтакову принесла роль Сергея Пшеничного в фильме «Зеркало для героя». После этого он появился в таких картинах как «Новые приключения янки при дворе короля Артура», «Искусство жить в Одессе», а также «Утоли моя печали».

Сцена из фильма «Зеркало для героя», 1987 год, реж. Владимир Хотиненко

В 90-е годы Колтаков много играл в театре, какое-то время он даже жил и работал в Австралии, где чувствовал себя, по его словам, вполне комфортно. Однако актер все же вернулся на родину, где до наступления «нулевых» сыграл в таких фильмах, как «Армавир» и «Мама, не горюй», в котором артист запомнился по роли прокурора Бельского. Чуть позже Колтаков стал появляться и в сериалах — «Дети Арбата», «Ленинград», «Братья Карамазовы», «Пелагия и белый бульдог» и так далее.

В 2008 году Колтаков был награжден премией ФСБ за роль офицера НКВД полковника Буртасова в сериале «Спасите наши души».

В 2014 году на Первом канале вышел сериал «Уходящая натура» о кинематогрофе 70-х годов, в котором главную роль сыграл Колтаков. А в 2016 году актер перевоплотился в одного из самых влиятельных вельмож екатерининского времени — графа Никиту Панина в историческом сериале «Екатерина. Взлет».

Сцена из фильма "Екатерине Взлет", 2016 год, реж. Дмитрий Иосифов

В последние годы жизни актер активно снимался в кино и сериалах. На российские экраны выходили по несколько фильмов в год с его участием. Из последних работа Колтакова — «Союз Спасения», сериал «Светлана», «Екатерина. Самозванцы», «Серебряные коньки» и другие.

Как сообщил режиссер Григорий Константинопольский, за три недели до смерти актер снялся в его новом фильме «Мертвые души». Колтаков уже на съемках чувствовал себя плохо, однако до конца сохранял позитивный настрой.

Личная жизнь

О своей личной жизни актер предпочитал не распространяться. Из-за этого в СМИ появлялась крайне противоречивая информация о его семейном статусе. Исходя из тех сведений, с которыми Колтаков знакомил публику, он никогда не был женат. О детях он также никогда ничего не сообщал. По его словам, его призванием всегда была актерская карьера, потому упор в своей жизни он делал именно на нее.

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