«Ему не выжить в тюрьме»: Охлобыстин попросил Путина пощадить Ефремова
По мнению звезды «Интернов», устроивший смертельное ДТП на Смоленской площади заслуженный артист РФ и так лишен репутации и будущего.
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov, 5-tv.ru
Актер и режиссер Иван Охлобыстин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой вступиться за его коллегу Михаила Ефремова. Соответствующее обращение знаменитость опубликовал на своей странице «ВКонтакте».
Как считает Охлобыстин, Ефремов «вне всяких сомнений» виноват в совершении преступления — убийстве человека в ДТП. Однако актер попросил главу государства «пощадить» заслуженного артиста своим личным указом, потому что, по его словам, Ефремову в тюрьме просто «не выжить».
«Он слаб, он раздавлен, он лишен репутации и будущего. Он сам себе приговор. Он не представляет никакой опасности для общества», — написал деятель искусства.
Охлобыстин также добавил, что обращение к президенту является для него последней возможностью спасти близкого друга.
Приговор Михаилу Ефремову вынесут 8 сентября. На последнем заседании суда актер признал свою вину, но заявил, что срок — 11 лет колонии — который запрашивает для него прокурор равнозначен «смертному приговору». Ефремов заявил, что боится, что не доживет до освобождения и попросил суд вынести справедливое решение.
Ранее 5-tv.ru писал, как Эльман Пашаев оценил свою тактику защиты Ефремова.
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