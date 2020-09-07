Элла Памфилова стала наставником суперфинала конкурса «Лидеры России»

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Молодцова Анна
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Глава ЦИК рассказала о своих впечатлениях в новой роли.

Элла Памфилова стала наставником суперфинала конкурса «Лидеры России»

Фото: www.globallookpress.com / CEC Russia

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова стала наставником суперфинала конкурса «Лидеры России 2020». Мероприятие проходило 6 — 7 сентября в городе Солнечногорске в Подмосковье.

Как заявила Памфилова, своей работой в качестве наставника она осталась очень довольна.

«Мы замечательно поработали с девушкой из Курска и двумя ребятами из Екатеринбурга и Томска. Сначала показалось, что у них очень далекие от моей сферы деятельности направления: наука, IT-технологии, экология на стыке с экономикой, но я увидела, что при их потенциале могу быть им очень полезной», — заявила Памфилова, чьи слова приводит пресс-служба ЦИК.

При этом, отметила она, работая с молодежью, наставники сами получают импульс для развития. По мнению Памфиловой, наставничество должно проходить в неформальном формате. По словам главы ЦИК, ее «волнует то, что происходит с молодежью», поэтому она готова делиться своим опытом с молодыми и амбициозными людьми.

Памфилова сообщила, что будущие лидеры должны уметь твердо стоять на ногах и иметь стратегический взгляд.

«Широкий взгляд и конкретность. Правильно соотносить и оценивать свой потенциал, развивать его, смотреть на себя спокойно и критично, давать себе толчок к развитию — вот что я пожелала бы нашим лидерам», – посоветовала она.

Конкурс управленцев «Лидеры России» — флагманский проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». По итогам соревнования выберут 100 победителей, которые получат наставников из числа ведущих государственных деятелей и крупных бизнесменов.

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