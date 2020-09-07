Свежие лица, современный подход: как новые российские партии готовятся к выборам

В эти выходные на выборах можно будет последить за любопытным экспериментом. Четыре партии, не представленные пока в Госдуме, решили объединить свои силы в наблюдении за ходом голосования и после, при подсчете бюллетеней.

Что заставило их забыть о конкуренции, и какие дополнительные меры защиты от фальсификаций они предлагают, узнал корреспондент МИЦ «Известия» Виктор Синеок.

В обычной политической жизни эти партии — конкуренты. Каждая хочет получить как можно больше голосов, но честный подсчет на выборах им тоже необходим. Поэтому договорились, собрались чтобы все обсудить.

«Партия прямой демократии», «Новые люди», «Зеленая альтернатива» и «Российская партия пенсионеров» сейчас идут одним путем — в региональные законодательные собрания. И объединяет их общий интерес к наблюдению. Лицом к лицу — даже маски, что положили перед началом на столе не надели — говорили о честности. Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев предложил план.

«Мы посчитали, что у нас на пяти тысячах четырехстах участках, где проходят выборы. Мы везде ставим по два наблюдателя», — заявил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Партия «Новые люди» собирается вести дополнительную видеосъемку на участках, чтобы лучше фиксировать возможные нарушения, проводить свои экзитполы, чтобы сравнивать результаты. Даже предлагают местным избиркомам специальные дополнительные пломбы на пакеты с бюллетенями. За три недели они подготовили десять тысяч «новых наблюдателей».

«Это много, но у нас даже был конкурс. Мы берем не только тех, кто из года в год наблюдают. А новых людей, которые впервые может быть себя в этой роли пробуют. Поэтому было большое обучение. Больше 200 мы провели офлайн и онлайн семинаров», — отметил председатель партии «Новые люди».

От остальных недавно созданных партий «Новых людей» отличает, что они и правда новые. Нет давно известных медийных лиц. Они еще никакая не власть, но уже могут показать результаты: профинансировали несколько проектов: в Рязани реконструируют набережную, в Костроме — парк.

Новый проект — касается регионов, где с 11 по 13 пройдут выборы. Сверхзадача: не допустить нарушения закона на участках. Грамотных и принципиальных наблюдателей сейчас мало. Все больше скандалят.

«Кто хочет именно повысить свой рейтинг на скандале, они ориентируют своих наблюдателей не на наблюдение, а на создание конфликтных ситуаций. Забрасывать избиркомы жалобами, вмешиваться в их работу», — отмечает член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), сопредседатель ассоциации по защите избирательных прав граждан «Гражданский контроль» Александр Брод.

Потому что, не у всех есть цель пройти во власть. Там работать надо и отвечать за свои решения. Гораздо проще атаковать. К середине сентября таких атак будет много.

«Ждем вбросов с внешней стороны. Ужасающие истории о том, как все мы умираем, все гибнет и разваливается», — считает заместитель председателя координационного совета Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич.

Прозрачные региональные выборы сделают спокойнее и ситуацию на участках. Это одна из целей партии «Новые люди». Своими методами наблюдения они готовы делиться с другими партиями.

«Пусть их люди тоже наблюдают. Наблюдатели — такие люди, они смотрят не за одну партию, они смотрят за всех. Наши выведут откуда-то. Другая партия — они посмотрят и за нашими, и за своими», — убежден Алексей Нечаев.

В этом и состоит новый принцип. Сделать что-то важное, на самом деле, на заменяя это только конкуренцией за чужие голоса. Новые люди идут в региональные парламенты, несмотря на сильное давление. Несколько сотен их кандидатов так и не допустили.