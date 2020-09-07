Отказ мужчины заводить детей в наше время не редкость. Семейный психолог и эксперт по гендерным отношениям Александр Шахов считает, что подобные опасения связаны со страхом, который вызывает «таинство» отцовства. По его словам, мужчины не затрагивают подобные вопросы в мужском обществе, никто не учит их правильно заботиться о беременной женщине и воспитывать ребенка. Поэтому неудивительно, что сама тема пополнения в семействе вызывает у большинства неосознанный страх.

Психолог уверен — детей не боятся заводить только те, кто психологически к этому готов и те, кто не до конца осознает, что это значит. Из-за неправильного представления об ответственности, которую подразумевает под собой отцовство, многие новоиспеченные родители испытывают разочарование. Поэтому Шахов советует не спешить с этим вопросом.

«Я рекомендую делать это не раньше, чем через три года после свадьбы. Это время нужно для того, чтобы вы успели насладиться любовью друг друга, совместным времяпрепровождением. После того, как вы досыта накормите друг друга любовью, и у вас появится ее избыток, вы сможете тратить ее на кого-то еще», — заявил он в интервью «Дни.ру».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актер Евгений Стычкин в пятый раз станет отцом.