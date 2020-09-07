Актер Евгений Стычкин в пятый раз станет отцом

В семье известного российского актера Евгения Стычкина вскоре произойдет пополнение. Об этом «Экспресс газете» рассказала его мама — известная балерина Ксения Рябинкина.

Несмотря на то, что с супругой он живет уже более восьми лет, для Ольги Сутуловой эти роды станут первыми.

«Они сейчас маленького ждут. Для Жени это будет пятый ребенок, а для Оли — первый», — рассказала артистка.

По мнению Рябинкиной, недавно отметившей 75-летие, из невестки получится прекрасная мама.

«Она чудесная хозяйка. Обычно я весь день провожу у них, только спать ухожу к себе», — поделилась подробностями личной жизни экс-балерина.

Также артистка рассказала, что сын подарил ей на юбилей беговую дорожку, о которой она давно мечтала.

У Евгения Стычкина подрастают уже четыре ребенка от предыдущих отношений. Старшей дочери, матерью которой стала однокурсница артиста, в этом году исполнилось 25 лет. С 2000 по 2009 год Стычкин был в браке с пианисткой Екатериной Сканави, подарившей ему троих детей. С Ольгой Сутуловой звезда сериала «Чернобыль: Зона отчуждения» начал встречаться еще за два года до развода со второй супругой. Официально зарегистрировать брак пара решилась только в 2012 году.

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