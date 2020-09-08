«Холодно и грязно»: Возлюбленная Петросяна возмутила подписчиков резким высказыванием об отдыхе в России
Татьяна Брухунова объяснила, почему никогда не купается в Сочи.
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Фото, видео: Instagram @bruhunova
Возлюбленная Евгения Петросяна Татьяна Брухунова снова рассорилась с подписчиками в Instagram. На этот раз она возмутила пользователей высказыванием об отдыхе на российском курорте. Начался спор с того, что Татьяна не захотела отвечать на вопрос, купалась ли она в море во время последней поездки в Сочи, но не просто проигнорировала его, а отписалась в довольно резкой форме.
«А что дает вам эта информация?» — написала подруга Петросяна, пояснив, что, по ее мнению, подобные «странные» вопросы не могут интересовать «нормального незнакомого» человека.
А когда подписчики попытались объяснить, почему хотели знать об этом, Брухунова отреагировала совсем категорично.
«Я не купаюсь в Черном море в России. Мне холодно и грязно. Думаю, дискуссию можно завершить», — заявила она, вызвав негодование у многих россиян.
«Ехать на море и купаться в бассейне — это как-то странно, на мой взгляд…»
«Татьяна, на вопрос о том купались ли вы в море действительно можно было ответить и подобрее. Я живу на море и мне конечно вообще наплевать, кто там где купался. А есть люди, которые море и не видели никогда. И ничего такого в этом вопросе нет», — возмущаются комментаторы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как отдыхают в Сочи Евгений Петросян и Татьяна Брухунова, остановившись в шикарном отеле и посещая дорогие рестораны.
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