Роскошный отель и дорогие рестораны: как Петросян с возлюбленной проводят отпуск
Юморист отвез Татьяну Брухунову на отдых в Сочи.
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Фото, видео: Instagram @petrosyanevgeny, @bruhunova
Отношения известного юмориста Евгения Петросяна с помощницей Татьяной Брухуновой развиваются стремительно. По слухам, пара давно живет вместе и даже успела узаконить отношения. Сам Евгений не афиширует свою личную жизнь, поэтому украдкой подглядеть за влюбленными получается только через микроблог Брухуновой в Instagram.
Сейчас Татьяна активно делится с фолловерами фотографиями и видеороликами с отметкой в городе Сочи, туда она отправилась на отдых вместе с Петросяном.
«Даже не верится, что это был первый полет за пять месяцев. И он так быстро прошел, что я не хотела выходить после посадки», — приводит слова Татьяны «Экономика сегодня».
Звезда «Кривого зеркала» с избранницей остановились в роскошном отеле с названием «Хаятт Ридженси Сочи», цена за ночь в котором может обходиться Петросяну почти в 60 тысяч рублей. На территории отеля есть бассейн с отличным видом на лазурный берег, фитнес-центр и спа-зона, но ужинать пара предпочитает в дорогих ресторанах за пределами отеля, сообщает Starhit.
Сама Брухунова не ленится отмечать заведения, в которых бывает, и фотографировать еду на столе. Например, ресторан Mamai-Cale. Средний чек в котором составляет порядка семи тысяч рублей.
Фолловеры Брухуновой с завистью наблюдают за потоком сторис и публикаций в ее микроблоге. Не обходится и без язвительных комментариев в сторону 74-летнего Петросяна и его молодой спутницы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Петросян устроил молодой избраннице романтическую фотосессию.
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