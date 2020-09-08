Видео: звезда «Уральских пельменей» подрабатывает электромонтером

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Василий Заика
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Андрей Рожков выложил в сеть ролик, снятый на столбе сельской линии электропередачи.

Фото, видео: Instagram @rozhkovandrey_official

Звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков вспомнил годы, проведенные в учебно-производственном комбинате, и начал подрабатывать электромонтером. Шоумен опубликовал в своем аккаунте в Instagram видеоролик, снятый на столбе сельской линии электропередачи.

Андрей Рожков на фоне силовых кабелей и изоляторов сетует, что работы у актеров нет уже полгода.

«Приходится подрабатывать электриком. Страшно, капец! А что делать?!», — сказал шоумен.

Подписчики знаменитости допустили, что заявление Андрея Рожкова может являться его очередной шуткой. Несмотря на это, многие отметили, что актер ведет себя как настоящий мужчина — зарабатывает, как может.

«Красавчик! Ничего здесь стыдного не вижу. С большим уважением!»

«Талантливый человек талантлив во всем! Главное — не теряться!»

«Тяжела и неказиста жизнь российского артиста»

«Если не шутишь, то молодец! Уважаю, мужик!»

«А почему без каски?» — недоумевают «коллеги».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда «Уральских пельменей» отказалась провести пару дней с поклонником за деньги.

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