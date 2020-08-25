Звезда «Уральских пельменей» отказалась провести пару дней с поклонником за деньги

Экс-участница телевизионного шоу «Уральские пельмени» поделилась подробностями своей личной жизни в интервью с журналистом «Экспресс газеты». Девушка косвенно осудила харассмент по отношению к женщинам, отвечая на вопрос о «непристойных предложениях», которые поступали ей.

Однажды красота и известность Юлии привлекла внимание богатого, влиятельного мужчины, который захотел «купить любовь» звезды. Мужчина предложил Юлии провести пару дней с ним за миллион рублей.

«На публичном мероприятии подошел очередной сальный нувориш. Отказала сразу. Принципами не торгую», — отрезала артистка.

На протяжении всего участия в шоу «Уральские пельмени» Михалковой постоянно приписывали романы с коллегами по съемочной площадке. Что вполне очевидно, как говорила сама Юлия. Ведь, видя красивая девушка в компании парней, вывод у зрителя «напрашивался сам собой». Но все слухи о любовных отношениях на работе артиста строго отрицает.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда «Уральских пельменей» Михалкова нашла «горячую» подработку.