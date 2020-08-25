Звезда «Уральских пельменей» отказалась провести пару дней с поклонником за деньги

|
Татьяна Меркер
56

Юлия Михалкова рассказала о своем «непорядочном» фанате и осудила харассмент в отношении женщин.

Звезда «Уральских пельменей» отказалась провести пару дней с поклонником за деньги

Фото: Instagram @mihalkova

Экс-участница телевизионного шоу «Уральские пельмени» поделилась подробностями своей личной жизни в интервью с журналистом «Экспресс газеты». Девушка косвенно осудила харассмент по отношению к женщинам, отвечая на вопрос о «непристойных предложениях», которые поступали ей.

Однажды красота и известность Юлии привлекла внимание богатого, влиятельного мужчины, который захотел «купить любовь» звезды. Мужчина предложил Юлии провести пару дней с ним за миллион рублей.

«На публичном мероприятии подошел очередной сальный нувориш. Отказала сразу. Принципами не торгую», — отрезала артистка.

На протяжении всего участия в шоу «Уральские пельмени» Михалковой постоянно приписывали романы с коллегами по съемочной площадке. Что вполне очевидно, как говорила сама Юлия. Ведь, видя красивая девушка в компании парней, вывод у зрителя «напрашивался сам собой». Но все слухи о любовных отношениях на работе артиста строго отрицает.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда «Уральских пельменей» Михалкова нашла «горячую» подработку.

Читайте также

+19° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
74.42
0.32 87.90
0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:33
Звезда сериала «Ольга» рассказала об избиениях бывшим мужем и смерти сына
14:17
В Кремле оценили возможность рефинансирования белорусского долга
14:04
В Петербурге женщина через суд требует купить лекарство за 2,1 миллиона долларов
13:58
Звезда «Уральских пельменей» отказалась провести пару дней с поклонником за деньги
13:53
ВКонтакте запустила совместные музыкальные плейлисты в чатах
13:36
Петербуржец забил мать до смерти табуретом и бросил ее тело в ковре на балконе

Сейчас читают

Любовь под звездами: представители каких знаков зодиака встретят избранного в сентябре?
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 августа, для всех знаков зодиака
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок