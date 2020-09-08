Видео: Русскоговорящий пилот сообщил о возможном крушении МиГ-29 в Ливии

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Виктория Андреева
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Официальных комментариев по ситуации пока не поступало.

Фото, видео: ТАСС / Рюмин Александр; YouTube @Fighterbomber

Во вторник, 8 сентября, в сети появилось видео, где русскоговорящий человек рассказал о якобы крушении МиГ-29 в Ливии.

На кадрах, опубликованных на YouTube-канале Fighterbomber, видно, что на каменистой пустынной поверхности разложен парашют, рюкзак и прочие атрибуты летчика. Мужчина сообщил, что он является пилотом того самого сбитого истребителя МиГ-29 Ливийской национальной армии (ЛНА). Однако обломков летательного аппарата вокруг не наблюдалось.

«Я катапультировался, не долетая 45 километров до аэродрома. Цел и невредим, ударился только сильно о камни. Жду вертолет. Один пролетел мимо, не знаю, когда будет», — доложил автор ролика, но не уточнил, кто именно его «атаковал».

В конце ролика видно, как вокруг мужчины кружит вертолет Ми-24.

Официальной информации по поводу правдивости, как самого ролика, так и предоставленной на нем информации о сбитом самолете пока не поступало.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдепе США мечтают, чтобы Россия «убралась» с Ближнего Востока.

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