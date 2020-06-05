В Госдепе США заявили, что Россия «должна убраться» с Ближнего Востока
Усиление Москвы в этом регионе в Госдепе назвали следствием ошибки администрации Барака Обамы.
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Фото, видео: Wikipedia.org, globallookpress.com /Syrian Presidency, /Sven Hoppe, /Jussif Gharibi, 5-tv.ru
Россия играет на Ближнем Востоке «деструктивную роль» и потому ей следует «убраться оттуда». Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам региона Дэвид Шенкер, пишет РИА Новости.
По его словам, закрепление Россией своих позиций на Ближнем Востоке произошло вследствие ошибки предыдущего президента США Барака Обамы. Сегодняшние успехи Москвы в Сирии дестабилизируют обстановку.
«На протяжении 45 лет это было краеугольным камнем американской политики — держать русских подальше от Ближнего Востока. Сейчас они там, играют деструктивную роль. И мы, прямо говоря, думаем, что они должны убираться оттуда», — заявил Шенкер.
Кроме того, успехи России в Сирии привели не только к закреплению там режима Башара Асада, но и якобы сподвигли Москву на действия в Ливии.
Россия оказывает военную и гуманитарную помощь Сирии с 2015 года по просьбе официальных властей республики. Целью пребывания в САР российских военных стала помощь в борьбе с терроризмом и восстановлении страны. В Ливии вооруженный конфликт продолжается с 2011 года. Москва неоднократно заявляла о невмешательстве в него.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что самолеты-шпионы США были замечены возле Крыма и у российских баз в Сирии.
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