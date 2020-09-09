«Опять разделась на камеру»: Асмус подшутила над фанатами новым видео

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Софья Зуева
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Актриса оставила весьма провокационную подпись к новому ролику в Instagram, чем заинтриговала фанатов.

Фото, видео: Instagram @asmuskristina

Актриса Кристина Асмус уже несколько недель проживает на побережье Краснодарского края, где участвует в съемках нового телепроекта. После съемок звезда «Интернов» записала для фанатов небольшой ироничный ролик, в котором призналась, что устала от работы и не может терпеть жару. В завершение видео знаменитость просто сняла с себя парик, хотя, вероятнее всего, готовила фолловеров к тому, что они смогут увидеть нечто более откровенное.

Чтобы заинтриговать пользователей, светская львица подписала свой пост весьма провокационно.

«Асмус опять разделась на камеру! Смотреть без регистрации и смс!!!» — подшутила над юзерами актриса.

Instagram @asmuskristina

Поклонники, привыкшие к юмору Асмус, посмеялись над шуткой любимой артистки. Впрочем, кто-то не смог скрыть своего разочарования.

«Водочки налей, мы в Москву летим»;

«Кристина! Чувство юмора у вас шикарное!»

«Простите, у вас ус отклеился», — написали фанаты.

Съемки в Геленджике для Асмус действительно выдались сложными. График был настолько напряженным, что она не смогла выбраться в Москву, чтобы проводить дочку в первый класс. Артистка очень переживала по этому поводу, но сделать ничего не смогла. А спустя несколько дней и вовсе свалилась с простудой, но все равно продолжила работу на съемочной площадке.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что у Кристины Асмус возникли проблемы со здоровьем после изнурительных съемок.

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