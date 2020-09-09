Фигуранты дела о торговле детьми заключили сделку со следствием

Два фигуранта уголовного дела о торговле детьми от суррогатных матерей заключили сделку со следствием. Как сообщил 5-tv.ru адвокат Игорь Трунов, менеджер Валентина Чернышова и юрисконсульт компании «Росюрконсалтинг» Роман Емашев дали признательные показания и обязались содействовать следствию.

«В постановлениях говорится, что обвиняемые полностью признают свою вину, обязуются содействовать следствию, изобличить соучастников, сообщить об их роли, способах конспирации, лицах, получивших в свое распоряжение несовершеннолетних детей, и других обстоятельствах деятельности по якобы организации торговли несовершеннолетними детьми», — говорится в сообщении.

По мнению стороны защиты, пойти на такой шаг обвиняемых побудило предложение следствия по изменению меры пресечения с невыносимо тяжелых условий содержания под стражей в СИЗО на более мягкую меру пресечения, а также разъяснение существующей практики отсутствия оправдательных приговоров.

Остальные фигуранты уголовного дела и их адвокаты считают, что «Росюрконсалтинг» и сотрудники компании занимались законной деятельностью по сопровождению разрешенного в России суррогатного материнства.

«Все дети, рожденные данным методом, живут в семьях и воспитываются их родителями, о чем свидетельствуют имеющиеся у защиты доказательства (генетические экспертизы, фото и видеоматериалы). Остальные обвиняемые не признают себя виновными и настаивают, что в их действиях не было состава преступления», — сообщил Игорь Трунов.

9 и 10 сентября Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде ареста всем обвиняемым сроком на три месяца.

Уголовное дело было возбуждено после того, как в январе в одной из московских квартир был найден умерший младенец. В соседних комнатах находились другие дети, рожденные суррогатными матерями, по версии следствия, для продажи.

Позднее были обнаружены еще несколько таких квартир. По «суррогатному» делу арестовано восемь человек, в числе которых оказался глава «Европейского центра суррогатного материнства» Владислав Мельников и врачи из нескольких столичных клиник.

Главный фигурант — юрист Константин Свитнев — объявлен в федеральный розыск. По имеющимся данным, он находится в Праге и готов приехать в РФ после возобновления международных авиаперевозок.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве нашли еще одного ребенка, рожденного суррогатной матерью для продажи.