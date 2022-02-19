Алкоголь и здоровье: ТОП-8 мифов о «горячительных» напитках

В среднем, россиянин выпивает до 11 литров спиртного в год. 5-tv.ru составил список из восьми самых распространенных заблуждений об алкоголе.

Миф № 1: Алкоголь согревает

Самая распространенная легенда гласит, что алкоголь согревает. Миф этот возник из-за особенности действия этанола, по вине которого расширяются периферические сосуды. Кожа быстро согревается и также быстро теряет тепло. Поэтому врачи не рекомендуют употреблять алкоголь на морозе.

Однако миф о том, что алкоголь спасает от холода, крепко засел в сознании россиян. Согласно статистике, в год из-за алкоголя насмерть замерзают до 12 тысяч граждан. Эксперты утверждают, что одна из причин в том, что у россиян нет денег на посещение баров. Отсюда — уличная культура распития горячительных напитков и смертность от алкоголя на морозе.

Миф № 2: Алкоголь и антибиотики несовместимы

Широко распространено мнение о несовместимости алкоголя с антибиотиками. Считается, что их единовременный прием может спровоцировать тошноту и головокружение. Однако подобная реакция организма произойдет при смешивании алкоголя лишь с некоторыми антибиотиками.

Врачи в свою очередь предпочитают дать более простую установку, чтобы процесс лечения прошел проще. Однако этот факт не заменяет консультации с лечащим врачом. При назначении антибиотиков пациенту в любом случае необходимо придерживаться установок доктора.

Уточняйте у врача, можно ли мешать прописанные вам лекарства с алкоголем. globallookpress.com/Heinz Krimmer

Миф № 3: Чем старше вино, тем лучше

В древности вино считалось напитком богов. Его восхваляли, а красивых женщин зрелого возраста сравнивали с вином, которое со временем становится только лучше. Однако на самом деле далеко не все вина с годами становятся лучше.

Эксперты утверждают, что в мире существуют сорта вина, которые следует выпивать как можно быстрее. Вместе с тем есть и такие, что с возрастом становятся изысканнее. Впрочем, никакое вино нельзя хранить вечно, в какой-то момент оно все же испортится.

Миф № 4: Если поесть перед употреблением алкоголя, то не опьянеешь

В России миф о том, что еда сводит опьянение на нет особенно популярен. Для многих россиян закуска является неотъемлемой частью застолий с горячительным. Главный врач Диабетического центра Стено при Орхусской университетской больницы (Дания) Йенс Мельгор Бруун развенчал этот миф.

По словам ученого, еда лишь замедляет действие алкоголя. Однако говорить об избежании состоянии опьянения тут не приходится. Аналогично бессильна с ним и вода, которая может разве что восстановить жидкостный баланс, но не отменить наступающее беспамятство.

Миф № 5: Алкоголь повышает уровень тестостерона

Также Йенс Мельгор Бруун однозначно опроверг информацию, что спиртное повышает уровень тестостерона в организме. По заверению ученого, такое явление наблюдается лишь у тех, кто уже попал в зависимость от алкоголя.

Здоровым молодым людям, желающим выглядеть мужественнее, специалисты традиционно рекомендуют чаще заниматься спортом и правильно питаться. Вместе с тем важно сократить количество котлет, сосисок и колбас из рациона и отдать предпочтение обыкновенному мясу. Вкупе с тренировками содержащийся в мясе белок поможет развить мускулатуру и придать телу атлетический вид.

У здорового человека алкоголь не повышает уровень тестостерона. www.globallookpress.com / M. Baumann

Миф № 6: Минимальные дозы алкоголя продлевают жизнь

Долгое время считалось, что потребление алкоголя в разумных пределах не только безопасно, но и продлевает жизнь. Однако недавно эксперты ООН проанализировали результаты исследований на тему взаимосвязи продолжительности жизни и мизерных доз алкоголя. Выяснилось, что даже при небольших порциях горячительное наносит человеческому организму ущерб.

По заверению экспертов, употребление алкоголя в любых дозах увеличивает риск развития различных заболеваний. В их числе рак печени, а также другие формы онкологических заболеваний.

Миф № 7: Спирт дезинфицирует организм

С приходом в Россию коронавируса потребление алкоголя в стране возросло на 5%. Кто-то запасся горячительным, чтобы провести самоизоляцию. Иные верили, что спиртное действует как антисептик и убережет их от недуга. Позже Минздрав развенчал миф о пользе алкоголя в целях профилактики от COVID-19.

Бесконтрольное потребление этилового спирта несет организму только ущерб. globallookpress.com/Svancara Petr

Миф № 8: Пиво менее опасно, чем водка

Среди россиян окреп миф, якобы пиво безопаснее водки. Вместе с тем результаты проведенного исследования нейрофизиологами из Калифорнийского университета в Сан-Франциско говорят, что алкогольная зависимость формируется с первого глотка. К такому выводу ученых подтолкнули итоги проведенного на мышах эксперимента, где одну группу в течение суток поили водой, другую — алкоголем. Уже на следующий день последние проявляли признаки алкогольной зависимости.

В мозгу этих мышей повысилась активность дофаминовых рецепторов D1, которые чувствительны к гормону удовольствия дофамину. Однако сильнее всего на дофаминергическую систему действует пиво. В ходе исследования ученые Медицинской школы университета Индианы поочередно поили добровольцев среди людей пивом и энергетиками. Результаты показали, что пиво, в независимости от градуса, вызывал больший выброс дофамина, чем энергетик.