Минздрав развенчал миф о пользе алкоголя в борьбе с COVID-19

Главный нарколог Минздрава Евгений Брюн предостерег россиян от употребления алкоголя в период пандемии коронавируса. Специалист рассказал, что при помощи горячительных напитков «обеззаразить» организм невозможно.

«Руки можно вымыть любым спиртным напитком, и они будут чистыми — это действительно так. Но если алкоголь употреблять внутрь, то это не так работает», — приводит его слова «Газета.ру».

Брюн пояснил, что в таком случае обеззараживается только пищевод, а глаза, нос и дыхательные пути остаются без защиты.

Более того, по словам нарколога, алкоголь оказывает токсическое воздействие на организм, что затормаживает выздоровление в случае какой-либо инфекции.

Несмотря на предостережение Минздрава, последние опросы показывают, что 69% россиян уверены в целительных свойствах алкоголя в борьбе с коронавирусом, пишет KP.RU. Согласно результатам исследования, 90% жителей страны от 18 до 60 лет вдвое увеличили покупку спиртного, объясняя это введением карантина. При этом по популярности лидирует водка (65%), затем вино (53%) и пиво (40%).

Лишь 5% соотечественников считают, что это заблуждение, и применяют алкоголь только в качестве антисептика.

В условиях карантина из-за коронавируса член Общественной палаты РФ, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев обратился к правительству с просьбой закрыть алкомаркеты на период карантина, передает ФАН.

Ранее Минздрав РФ подготовил четвертую редакцию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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