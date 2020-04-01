Минздрав развенчал миф о пользе алкоголя в борьбе с COVID-19
Спиртные напитки не способны обеззараживать организм человека.
Закрыть
Смотрите также:
Джуна предрекла трем знакам зодиака счастливую жизнь
Что уберегло Россию от массового заражения коронавирусом
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску
«Королева»: Дженнифер Лопес поделилась с фанатами новым предметом своей гордости
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 марта, для всех знаков зодиака
ТОП-3 самых жестоких знака зодиака среди женщин
ТОП-3 знаков зодиака, которым просто на роду написано быть красивыми
Три знака зодиака, которые разбогатеют в апреле
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 марта, для всех знаков зодиака
ТОП-4 знака зодиака среди женщин, которые любят держать мужчин под каблуком
Фото, видео: www.globallookpress.com / The Irish Image Collection / Des, The Irish Image Collection / Des, Bernd Kröger, Creativ Studio Heinemann, Fushion Medical Animation
Главный нарколог Минздрава Евгений Брюн предостерег россиян от употребления алкоголя в период пандемии коронавируса. Специалист рассказал, что при помощи горячительных напитков «обеззаразить» организм невозможно.
«Руки можно вымыть любым спиртным напитком, и они будут чистыми — это действительно так. Но если алкоголь употреблять внутрь, то это не так работает», — приводит его слова «Газета.ру».
Брюн пояснил, что в таком случае обеззараживается только пищевод, а глаза, нос и дыхательные пути остаются без защиты.
Более того, по словам нарколога, алкоголь оказывает токсическое воздействие на организм, что затормаживает выздоровление в случае какой-либо инфекции.
Несмотря на предостережение Минздрава, последние опросы показывают, что 69% россиян уверены в целительных свойствах алкоголя в борьбе с коронавирусом, пишет KP.RU. Согласно результатам исследования, 90% жителей страны от 18 до 60 лет вдвое увеличили покупку спиртного, объясняя это введением карантина. При этом по популярности лидирует водка (65%), затем вино (53%) и пиво (40%).
Лишь 5% соотечественников считают, что это заблуждение, и применяют алкоголь только в качестве антисептика.
В условиях карантина из-за коронавируса член Общественной палаты РФ, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев обратился к правительству с просьбой закрыть алкомаркеты на период карантина, передает ФАН.
Ранее Минздрав РФ подготовил четвертую редакцию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19.
25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.
Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 1 апр
- Жасмин предположила, что переболела коронавирусом вместе с трехлетним сыном
- 1 апр
- «Любовь нам поможет!» — полуобнаженная Айза Анохина обратилась к фанатам с призывом
- 1 апр
- Число заразившихся COVID-19 в мире за сутки увеличилось на 50 тысяч человек
- 1 апр
- От Петербурга до Краснодара: какие ограничения ввели в городах во время режима самоизоляции
- 1 апр
- Представитель ВОЗ похвалила Россию за меры по борьбе с COVID-19
- 1 апр
- Пациент с подтвержденным COVID-19 умер в Перми
- 31 мар
- Минюст предложил отложить регистрацию браков в России из-за коронавируса
- 31 мар
- «Мы должны помочь каждому!» — руководитель акции «Мы вместе» рассказал о буднях волонтеров
- 31 мар
- Российский самолет с техникой для борьбы с COVID-19 готовится к вылету в США
- 31 мар
- В Швеции пренебрегают элементарными способами предотвращения COVID-19
Читайте также
80%
-0.99 85.74
-0.22
Нашли ошибку?