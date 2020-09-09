Криминальный авторитет погиб при столкновении катера и баржи в Сургуте
Всего в результате столкновения двух судов жертвами стали четыре человека. Еще четверо были госпитализированы.
Фото: www.globallookpress.com / PeterTimm/face to face
Одним из погибших в ЧП с катером и баржей в Сургуте оказался криминальный авторитет. Всего трагедия унесла жизни четверых человек. Еще столько же пострадали.
ЧП произошло вечером в среду, 9 сентября. Катер на полном ходу влетел в пришвартованную баржу. По данным 5-tv.ru, на катере находились восемь человек, в том числе ребенок, из них четверо пострадали и четверо скончались. Ребенок был госпитализирован.
В то же время на барже раненых нет. Другие обстоятельства уточняются.
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