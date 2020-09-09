Криминальный авторитет погиб при столкновении катера и баржи в Сургуте

|
Алиса Маркова
72

Всего в результате столкновения двух судов жертвами стали четыре человека. Еще четверо были госпитализированы.

Криминальный авторитет погиб при столкновении катера и баржи в Сургуте

Фото: www.globallookpress.com / PeterTimm/face to face

Одним из погибших в ЧП с катером и баржей в Сургуте оказался криминальный авторитет. Всего трагедия унесла жизни четверых человек. Еще столько же пострадали.

ЧП произошло вечером в среду, 9 сентября. Катер на полном ходу влетел в пришвартованную баржу. По данным 5-tv.ru, на катере находились восемь человек, в том числе ребенок, из них четверо пострадали и четверо скончались. Ребенок был госпитализирован.

В то же время на барже раненых нет. Другие обстоятельства уточняются.

Ранее 5-tv.ru публиковал список погибших в результате ЧП.

Читайте также

+16° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
76.07
0.11 89.57
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:38
Вода — не преграда: в Ленобласти прошли учения мотострелков ЗВО
21:26
Барк «Седов» пересек 62 параллель и приступил к спасению северных морей от микропластика
21:15
Криминальный авторитет погиб при столкновении катера и баржи в Сургуте
21:04
«Как будто было вчера»: звезда «Ворониных» выложила последнее видео с Клюевым со съемок ситкома
20:46
Ефремова в первый день пребывания в СИЗО посетила жена
20:30
Без тормозов: грузовик протаранил 13 машин в Хабаровске

Сейчас читают

Ученые установили связь между ранней смертью человека и месяцем его рождения
«Что творит Пашаев — это за пределами»: Во сколько обошлись Ефремову услуги адвоката?
Наука и приметы: чем опасен невиданный урожай грибов в 2020 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок