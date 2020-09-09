Криминальный авторитет погиб при столкновении катера и баржи в Сургуте

ЧП произошло вечером в среду, 9 сентября. Катер на полном ходу влетел в пришвартованную баржу. По данным 5-tv.ru, на катере находились восемь человек, в том числе ребенок, из них четверо пострадали и четверо скончались. Ребенок был госпитализирован.

В то же время на барже раненых нет. Другие обстоятельства уточняются.