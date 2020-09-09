5-tv.ru публикует список погибших и пострадавших при столкновении катера и баржи в Сургуте.

Пострадали:

Зятькова Т. Козар А. Братына С. Андприенко К.

Погибли:

Зятьков В. Братына Н. Сулимова В. Максимцев Т.

Происшествие на воде в Ханты-Мансийском автономном округе произошло вечером в среду, 9 сентября. Катер на полном ходу влетел в пришвартованную баржу. По данным 5-tv.ru, на катере находились восемь человек, в том числе ребенок, который был госпитализирован. Все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. На барже раненых нет. Обстоятельства уточняются.