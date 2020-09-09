Список погибших и пострадавших при столкновении катера и баржи в Сургуте
ЧП произошло вечером в среду, 9 сентября. В результате инцидента на воде скончались четыре человека.
Фото: www.globallookpress / Komsomolskaya Pravda
5-tv.ru публикует список погибших и пострадавших при столкновении катера и баржи в Сургуте.
Пострадали:
- Зятькова Т.
- Козар А.
- Братына С.
- Андприенко К.
Погибли:
- Зятьков В.
- Братына Н.
- Сулимова В.
-
Максимцев Т.
Происшествие на воде в Ханты-Мансийском автономном округе произошло вечером в среду, 9 сентября. Катер на полном ходу влетел в пришвартованную баржу. По данным 5-tv.ru, на катере находились восемь человек, в том числе ребенок, который был госпитализирован. Все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. На барже раненых нет. Обстоятельства уточняются.
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