Список погибших и пострадавших при столкновении катера и баржи в Сургуте

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Алиса Маркова
Срочная новость 197

ЧП произошло вечером в среду, 9 сентября. В результате инцидента на воде скончались четыре человека.

Список погибших и пострадавших при столкновении катера и баржи в Сургуте

Фото: www.globallookpress / Komsomolskaya Pravda

5-tv.ru публикует список погибших и пострадавших при столкновении катера и баржи в Сургуте.

Пострадали:

  1. Зятькова Т.
  2. Козар А.
  3. Братына С.
  4. Андприенко К.

Погибли:

  1. Зятьков В.
  2. Братына Н.
  3. Сулимова В.

  4. Максимцев Т.

Происшествие на воде в Ханты-Мансийском автономном округе произошло вечером в среду, 9 сентября. Катер на полном ходу влетел в пришвартованную баржу. По данным 5-tv.ru, на катере находились восемь человек, в том числе ребенок, который был госпитализирован. Все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. На барже раненых нет. Обстоятельства уточняются.

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