Невеста умерла от сильного волнения в день свадьбы в Дагестане
Молодая девушка скончалась при поступлении в больницу.
Закрыть
Смотрите также:
Петросяну пришлось экстренно прервать выступление на фестивале из-за эвакуации
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
Ширвиндт прокомментировал инцидент с Меньшиковым на прощании с Андреевым
Наука и приметы: чем опасен невиданный урожай грибов в 2020 году
«Очень странная девица»: кого бросила Лиана Волкова ради сына певицы Валерии?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 сентября
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 8 сентября, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 сентября, для всех знаков зодиака
«Спящая красавица»: Пригожин показал, как Валерия в купальнике задремала на пляже
Константин Богомолов принял постриг: у Собчак не нашлось цензурных слов
Фото, видео: ТАСС / Сергей Бобылев
Невеста в дагестанском селе умерла в день собственной свадьбы из-за сильного волнения.
Свадебная церемония была назначена на 5 сентября, сообщил 5-tv.ru старший помощник руководителя СУ СК по республике по взаимодействию со СМИ Расул Темирбеков. Перед торжественным мероприятием 23-летняя девушка переволновалась и для успокоения приняла лекарство. Однако это не помогло и ей стало только хуже. При поступлении в больницу невеста скончалась.
По данному факту СК РФ по Республике Дагестан организовал доследственную проверку. Обстоятельства произошедшего выясняются. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Китае жених и невеста погибли во время свадебной фотосессии.
Читайте также
94%
0.11 89.57
-0.17
Нашли ошибку?