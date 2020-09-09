Невеста умерла от сильного волнения в день свадьбы в Дагестане

Невеста в дагестанском селе умерла в день собственной свадьбы из-за сильного волнения.

Свадебная церемония была назначена на 5 сентября, сообщил 5-tv.ru старший помощник руководителя СУ СК по республике по взаимодействию со СМИ Расул Темирбеков. Перед торжественным мероприятием 23-летняя девушка переволновалась и для успокоения приняла лекарство. Однако это не помогло и ей стало только хуже. При поступлении в больницу невеста скончалась.

По данному факту СК РФ по Республике Дагестан организовал доследственную проверку. Обстоятельства произошедшего выясняются. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Китае жених и невеста погибли во время свадебной фотосессии.