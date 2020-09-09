Невеста умерла от сильного волнения в день свадьбы в Дагестане

|
Молодцова Анна
353

Молодая девушка скончалась при поступлении в больницу.

Фото, видео: ТАСС / Сергей Бобылев

Невеста в дагестанском селе умерла в день собственной свадьбы из-за сильного волнения.

Свадебная церемония была назначена на 5 сентября, сообщил 5-tv.ru старший помощник руководителя СУ СК по республике по взаимодействию со СМИ Расул Темирбеков. Перед торжественным мероприятием 23-летняя девушка переволновалась и для успокоения приняла лекарство. Однако это не помогло и ей стало только хуже. При поступлении в больницу невеста скончалась.

По данному факту СК РФ по Республике Дагестан организовал доследственную проверку. Обстоятельства произошедшего выясняются. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Китае жених и невеста погибли во время свадебной фотосессии.

Читайте также

+13° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
76.07
0.11 89.57
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:59
Британская вакцина против COVID вызвала «необъяснимое заболевание» у добровольца
4:43
Губернатор Ленобласти провел переговоры с немецкими партнерами
4:34
Вынесен первый в России приговор об участии в экстремистском сообществе АУЕ*
4:18
Как Ефремов может использовать «подставу» Пашаева себе во благо?
3:50
Судьбу «Северного потока — 2» предстоит решить всей Европе
3:34
Программу кешбэка за туры по России хотят продлить

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака
«Что творит Пашаев — это за пределами»: Во сколько обошлись Ефремову услуги адвоката?
Наука и приметы: чем опасен невиданный урожай грибов в 2020 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок