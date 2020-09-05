Свадебное фото привело к смерти жениха и невесты в Китае

Трагедия произошла во время свадебного торжества в Китае. Как пишет Newsflare, жених и невеста решили сделать красивое фото на рифе. Их снимал профессиональный фотограф, а рядом находился визажист. В этот момент риф накрыло волной, и всех находившихся там унесло в море.

На поиски пропавших тут же отправились спасатели. Тела девушки и визажиста нашли, а вот жених и фотограф до сих пор числятся пропавшими без вести.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жених и невеста сделали фото за несколько минут до гибели одного из них.