На Пятом канале акция День добрых дел для Марка Енковского
Чтобы удалить опухоль, семимесячному ребенку требуется дорогостоящее лечение в американской клинике.
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Фото, видео: 5-tv.ru
На Пятом канале «День Добрых Дел». Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым требуется дорогостоящее лечение. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на номер 7535 и указать цифрами сумму, которую вы готовы пожертвовать.
Сегодня вместе с фондом Константина Хабенского мы собираем деньги для маленького Марка. Ему всего семь месяцев, но врачи уже поставили страшный диагноз — опухоль, которая давит на важнейшие участки мозга и вызывает сильные приступы. Долгое время такая болезнь считалась неизлечимой. Но сейчас выход есть: в Америке Марка уже ждут врачи, которые готовы разрушить опухоль изнутри.
Но стоимость операции — почти 16 миллионов рублей — для семьи огромная. Спасти малыша можно только всем вместе. Ян Воскресенский встретился мальчиком и его семьей.
Ранее Пятый канал подвел итоги акции «День добрых дел» для Саши Григоревской
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