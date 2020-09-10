На Пятом канале акция День добрых дел для Марка Енковского

На Пятом канале «День Добрых Дел». Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым требуется дорогостоящее лечение. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на номер 7535 и указать цифрами сумму, которую вы готовы пожертвовать.

Сегодня вместе с фондом Константина Хабенского мы собираем деньги для маленького Марка. Ему всего семь месяцев, но врачи уже поставили страшный диагноз — опухоль, которая давит на важнейшие участки мозга и вызывает сильные приступы. Долгое время такая болезнь считалась неизлечимой. Но сейчас выход есть: в Америке Марка уже ждут врачи, которые готовы разрушить опухоль изнутри.

Но стоимость операции — почти 16 миллионов рублей — для семьи огромная. Спасти малыша можно только всем вместе. Ян Воскресенский встретился мальчиком и его семьей.

Ранее Пятый канал подвел итоги акции «День добрых дел» для Саши Григоревской