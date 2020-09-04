Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Саши Григоревской

Эфирная новость 64

У девушки — рак лимфатической системы. Стандартная химиотерапия невозможна из-за проблем с сердцем.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

Сегодня подводим итоги акции «День добрый дел». Накануне героиней нашего сюжета стала 15-летняя Александра. У нее — рак лимфатической системы. Из-за проблем с сердцем стандартная химиотерапия невозможна. Нужен особый щадящий препарат — стоимостью более миллиона рублей. И это для многодетной семьи неподъемная сумма.

На помощь пришли вы — зрители Пятого канала. Всего за один день вы перечислили в фонд «Подари жизнь» три миллиона 652 тысячи 803 рубля. Спасибо вам!

Тема:
День Добрых Дел
3 сент
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Саши Григоревской
28 авг
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Сережи Дигана
21 авг
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Ромы Васильева
20 авг
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Ромы Васильева
14 авг
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Маши Капрановой
13 авг
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Маши Капрановой
7 авг
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Вани Панкевича
31 июл
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Феди Стояненко
30 июл
На Пятом канале «День добрых дел» для Феди Стояненко
24 июл
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Димы Пуршева

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