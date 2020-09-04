Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Саши Григоревской

Сегодня подводим итоги акции «День добрый дел». Накануне героиней нашего сюжета стала 15-летняя Александра. У нее — рак лимфатической системы. Из-за проблем с сердцем стандартная химиотерапия невозможна. Нужен особый щадящий препарат — стоимостью более миллиона рублей. И это для многодетной семьи неподъемная сумма.

На помощь пришли вы — зрители Пятого канала. Всего за один день вы перечислили в фонд «Подари жизнь» три миллиона 652 тысячи 803 рубля. Спасибо вам!