Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Саши Григоревской
У девушки — рак лимфатической системы. Стандартная химиотерапия невозможна из-за проблем с сердцем.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня подводим итоги акции «День добрый дел». Накануне героиней нашего сюжета стала 15-летняя Александра. У нее — рак лимфатической системы. Из-за проблем с сердцем стандартная химиотерапия невозможна. Нужен особый щадящий препарат — стоимостью более миллиона рублей. И это для многодетной семьи неподъемная сумма.
На помощь пришли вы — зрители Пятого канала. Всего за один день вы перечислили в фонд «Подари жизнь» три миллиона 652 тысячи 803 рубля. Спасибо вам!
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