Новая экологическая катастрофа: три штата полыхают в США

Эфирная новость 45

Люди вынуждены массово эвакуироваться, чтобы избежать трагических последствий.

Фото, видео: REUTERS/Fred Greaves, 5-tv.ru

Тысячи уничтоженных домов и почти полтора миллиона гектаров полыхающего леса. Эксперты уже называют пожары в США новой экологической катастрофой. Сразу в трех штатах идет массовая эвакуация людей. В Орегоне стихия почти полностью уничтожила пять городов. Местные власти предполагают, что пожары в этом году могут привести к самому большому числу жертв и ущербу в истории штата.

Что, кстати, уже произошло в Калифорнии. Там огонь уничтожил почти миллион гектаров леса, погибли восемь человек. В городах массовые перебои с электричеством. При этом пожароопасный сезон в штатах в буквальном смысле все еще в самом разгаре.
Снимки из космоса показали, что дымом заволокло почти все западное побережье США.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 742 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
76.07
0.11 89.57
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:16
Алла Пугачева рассказала, как ее преследовал маньяк с ножом
10:56
СК возбудил дело о хищении 670 миллионов рублей у «Россети Северный Кавказ»
10:41
Алкоголь и здоровье: ТОП-8 мифов о «горячительных» напитках
10:37
«Уничтожить пьяного водилу» — Грымов назвал главную миссию Пашаева
10:36
Константина Меладзе допросят в суде по иску к Полине Гагариной
10:26
Туз в рукаве: Кипр шантажирует ЕС в вопросе санкций против Белоруссии

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака
На грани развода с Гагариной ее муж ударился в воспоминания о годовщине свадьбы
«Что творит Пашаев — это за пределами»: Во сколько обошлись Ефремову услуги адвоката?

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок