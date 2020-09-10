Новая экологическая катастрофа: три штата полыхают в США

Тысячи уничтоженных домов и почти полтора миллиона гектаров полыхающего леса. Эксперты уже называют пожары в США новой экологической катастрофой. Сразу в трех штатах идет массовая эвакуация людей. В Орегоне стихия почти полностью уничтожила пять городов. Местные власти предполагают, что пожары в этом году могут привести к самому большому числу жертв и ущербу в истории штата.

Что, кстати, уже произошло в Калифорнии. Там огонь уничтожил почти миллион гектаров леса, погибли восемь человек. В городах массовые перебои с электричеством. При этом пожароопасный сезон в штатах в буквальном смысле все еще в самом разгаре.

Снимки из космоса показали, что дымом заволокло почти все западное побережье США.