Новая экологическая катастрофа: три штата полыхают в США
Люди вынуждены массово эвакуироваться, чтобы избежать трагических последствий.
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Фото, видео: REUTERS/Fred Greaves, 5-tv.ru
Тысячи уничтоженных домов и почти полтора миллиона гектаров полыхающего леса. Эксперты уже называют пожары в США новой экологической катастрофой. Сразу в трех штатах идет массовая эвакуация людей. В Орегоне стихия почти полностью уничтожила пять городов. Местные власти предполагают, что пожары в этом году могут привести к самому большому числу жертв и ущербу в истории штата.
Что, кстати, уже произошло в Калифорнии. Там огонь уничтожил почти миллион гектаров леса, погибли восемь человек. В городах массовые перебои с электричеством. При этом пожароопасный сезон в штатах в буквальном смысле все еще в самом разгаре.
Снимки из космоса показали, что дымом заволокло почти все западное побережье США.
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