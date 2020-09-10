Ани Лорак удостоена премии «Самая стильная певица года»

Певица Ани Лорак в своем аккаунте в Instagram рассказала подписчикам, что ее удостоили премии «Самая стильная певица года» по версии Topical Style Awards-2020. Публикацию 41-летняя уроженка украинской Кицмани сопроводила снимками, сделанными в ходе мероприятия.

На фото Ани Лорак позирует в светлом стильном брючном костюме и босоножках. Знаменитость отметила, что стиль и достоинство — качества, которые отражают человека.

Instagram @anilorak

«Как же приятно нам, девочкам, принимать такие награды — «Самая стильная певица года», — написала артистка.

Подписчики поздравили Ани Лорак со значимым событием и в буквальном смысле осыпали комплиментами с ног до головы, отметив, что награда является абсолютно заслуженной.

«Шикарный костюмчик»

«Сексуальная мадам»

«Грудь — супер»

«Анька, ты — секс!» — пишут юзеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ани Лорак впервые покорила вейкборд.