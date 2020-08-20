«Победа над собой»: Ани Лорак впервые покорила вейкборд

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Андрей Чапыгин
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Спортивные достижения певицы снимал Филипп Киркоров.

«Победа над собой»: Ани Лорак впервые покорила вейкборд

Фото: Instagram @anilorak

Певица Ани Лорак опубликовала на своей странице в Instagram видео с катанием на вейкборде. Как призналась исполнительница, это был ее первый опыт катания на доске.

В видео Лорак под свою песню покоряет волны вместе с дочерью. В подписи певица делится эмоциями и отмечает, что оператором выступил ее давний друг и коллега Филипп Киркоров.

«Впервые в жизни встала на доску! Так круто! Непередаваемые эмоции и адреналин! А самое главное — победа над собой!» — пишет певица.

В комментариях фанаты поддерживают Лорак в смелом начинании. Они хвалят выносливость кумира и ее отличную спортивную подготовку.

«Супер. Круто, самой захотелось по волнам»

«Класс, какие вы смелые. Восхищаюсь»

«Молодцы, красавицы», — пишут фанаты.

Сейчас певица с дочерью находится на отдыхе в Греции вместе с семьей Филиппа Киркорова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица задумалась о втором ребенке

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