«Победа над собой»: Ани Лорак впервые покорила вейкборд
Спортивные достижения певицы снимал Филипп Киркоров.
Фото: Instagram @anilorak
Певица Ани Лорак опубликовала на своей странице в Instagram видео с катанием на вейкборде. Как призналась исполнительница, это был ее первый опыт катания на доске.
В видео Лорак под свою песню покоряет волны вместе с дочерью. В подписи певица делится эмоциями и отмечает, что оператором выступил ее давний друг и коллега Филипп Киркоров.
«Впервые в жизни встала на доску! Так круто! Непередаваемые эмоции и адреналин! А самое главное — победа над собой!» — пишет певица.
В комментариях фанаты поддерживают Лорак в смелом начинании. Они хвалят выносливость кумира и ее отличную спортивную подготовку.
«Супер. Круто, самой захотелось по волнам»
«Класс, какие вы смелые. Восхищаюсь»
«Молодцы, красавицы», — пишут фанаты.
Сейчас певица с дочерью находится на отдыхе в Греции вместе с семьей Филиппа Киркорова.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица задумалась о втором ребенке.
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