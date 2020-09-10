Кремль отреагировал на решение Сербии отказаться от совместных учений с Россией

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Валентин Черников
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Президенты двух государств в телефонном разговоре затронули вопрос приостановки военных маневров.

Фото, видео: www.globallookpress.com / MFA Russia; 5-tv.ru

Сербия приняла решение на полгода отказаться от совместных учений с Россией. Эту информацию подтвердил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как сообщает Kremlin.ru ранее состоялся телефонный разговор Владимира Путина с сербским лидером Александром Вучичем. Президенты обсудили проблематику косовского урегулирования и актуальные темы стратегического партнерства двух государств.

По словам Пескова, в ходе беседы главы государств подняли и тему приостановки военных маневров. Как объяснил представитель Кремля, позиция Белграда в этом вопросе не связана с ухудшением отношений с Москвой и не продиктована давлением Запада, как считают в политических кругах.

«Эта тема не обсуждалась, но затрагивалась. В Сербии принято решение на полгода заморозить вообще все учения. Это не связано с Россией или еще с какими-то странами. Мы с уважением относимся к такому решению сербских властей», — сказал пресс-секретарь.

Ранее 5-tv.ru писал, что МИД Сербии вызвал российского посла из-за шутки Захаровой о встрече Вучича и Трампа.

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