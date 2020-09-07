МИД Сербии вызвал российского посла из-за шутки Захаровой о встрече Вучича и Трампа

МИД Сербии вызвал российского посла Александра Боцан-Харченко для прояснения ситуации вокруг публикации представителя МИД РФ Марии Захаровой о визите сербского лидера Александра Вучича в Белый дом.

5 сентября государственный деятель выложила в сеть пост с двумя фотографиями. На первом кадре сербский лидер скромно сидел на стуле напротив огромного стола президента США Дональда Трампа. На втором был скриншот сцены «нога на ногу» из фильма «Основной инстинкт». Таким образом Захарова намекнула на «высокомерное отношение» американцев к зарубежным коллегам.

Сербская сторона ироничное замечание восприняла как личную обиду. Сам Вучич назвал содержание публикации российского дипломата «примитивным» и уличил в нем долю «невоспитанности».

5-tv.ru

Как пояснил глава МИД Сербии Ивица Дачич, перед встречей с Боцан-Харченко он созвонился с российским коллегой Сергеем Лавровым. Необходимость участия в деле министра иностранных дел РФ Дачич объяснил «ненужным напряжением» в отношениях двух стран из-за поступка Захаровой.

«Для меня приятно и важно, что сам Лавров, первый человек российской дипломатии, включился в разрешение ситуации», — цитирует РИА Новости главу МИД Сербии.

Намедни Мария Захарова принесла свои извинения из-за двусмысленной публикации. В понедельник, 7 сентября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что небольшое «недопонимание» не заставит сомневаться окружающих в уважении России к Сербии и, в частности, к ее руководству.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Лавров и Александр Вучич обсудили по телефону итоги встречи последнего с Дональдом Трампом.