Российская фотомодель утонула у берегов Сардинии

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Светлана Александрова
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Обстоятельства 33-летней женщины расследует полиция Италии.

Российская фотомодель утонула у берегов Сардинии

Фото: ТАСС / Andrew Woodley

Фотомодель из России Галина Федорова утонула в Средиземном в море у берегов Сардинии. Об этом сообщили в соцсетях родственники 33-летней женщины, которые пока не могут перевезти ее тело на родину. Как рассказала мама погибшей, Татьяна Федорова, модель упала в воду из перевернувшейся от большой волны лодки. Прибывшие на место спасатели ничего сделать не смогли.

«Она очень любила море, море ее отобрало у меня. Попрощаться с ней я смогу, только если вы мне поможете. Она лежит и ждет меня на острове Сардиния», — написала женщина.

Обстоятельства смерти Галины устанавливает итальянская полиция. По информации сайта KP.RU, Татьяна Федорова работала с мужскими журналами Playboy и Penthouse, а также участвовала в эротических фотосессиях для других изданий. В море она отправилась со спутником, которого тоже смыла волна, но ему удалось добраться до берега живым.

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