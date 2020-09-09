Видео с места столкновения катера и баржи в Сургуте, где погиб криминальный авторитет
Жертвами аварии стали четыре человека.
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Фото, видео: 5-tv.ru
В распоряжении 5-tv.ru оказались эксклюзивные кадры с места столкновения катера и баржи в Сургуте, По предварительным данным, в результате аварии погибли четыре человека и еще четверо, в том числе трехлетний ребенок, пострадали. Как стало известно 5-tv.ru, среди жертв инцидента оказался известный в криминальных кругах Владимир «Зятек» Зятьков.
ЧП произошло вечером в среду, 9 сентября. Катер на полном ходу влетел в пришвартованную баржу. По данным 5-tv.ru, на судне находились восемь человек.
Предположительно, катер принадлежал принадлежал криминальному авторитету Владимиру Зятькову, известному как «Зятек».
По факту случившегося Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.
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