Видео с места столкновения катера и баржи в Сургуте, где погиб криминальный авторитет

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Карина Бернтгольц
Эксклюзив 164

Жертвами аварии стали четыре человека.

Фото, видео: 5-tv.ru

В распоряжении 5-tv.ru оказались эксклюзивные кадры с места столкновения катера и баржи в Сургуте, По предварительным данным, в результате аварии погибли четыре человека и еще четверо, в том числе трехлетний ребенок, пострадали. Как стало известно 5-tv.ru, среди жертв инцидента оказался известный в криминальных кругах Владимир «Зятек» Зятьков.

ЧП произошло вечером в среду, 9 сентября. Катер на полном ходу влетел в пришвартованную баржу. По данным 5-tv.ru, на судне находились восемь человек.

Предположительно, катер принадлежал принадлежал криминальному авторитету Владимиру Зятькову, известному как «Зятек».

По факту случившегося Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

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