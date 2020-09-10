«Обладает всей палитрой»: Песков рассказал, откуда Путин получает информацию

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Молодцова Анна
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Представитель Кремля раскрыл, каким видам СМИ отдает предпочтение российский лидер.

«Обладает всей палитрой»: Песков рассказал, откуда Путин получает информацию

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал об источниках, которые использует Владимир Путин, чтобы находиться в курсе событий. По его словам, информацию глава государства получает, в том числе, из СМИ, как электронных, так и печатных.

При этом, отметил Песков, российский лидер относится к той категории людей, которые больше предпочитают брать «хрустящую газету в руки», чем читать новости в интернете, особенно во время полета в самолете или вертолете.

«Читает ли он газеты? Да, он читает газеты. Зачем он это делает? Ну, любой нормальный человек читает газеты, особенно если вы руководите такой страной, как Россия, огромной, вы не можете газет не читать», – сказал представитель Кремля в ходе общения с региональными журналистами, передает РИА Новости.

Он также отметил, что современные СМИ сейчас работают настолько быстро, что иногда они опережают информацию, которая поступает Путину по линии ведомств.

«Ну конечно, Путин обладает всей палитрой», — подчеркнул Песков.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин призвал продлить адресную поддержку россиян, потерявших работу.

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