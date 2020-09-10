Путин призвал продлить поддержку россиян, потерявших работу

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Молодцова Анна
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Глава государства поручил восстановить занятость населения до уровня 2019 года.

Путин призвал продлить поддержку россиян, потерявших работу

Фото: ТАСС / Бобылев Сергей

Меры поддержки людей, потерявших работу, планировались как временные, однако из-за напряженной ситуации на рынке труда адресную поддержку населения необходимо продолжить. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам с членами правительства.

Глава государства отметил, что в настоящий момент безработица в стране пока находится на высоком уровне, а именно превышает 6% экономически активного населения.

При этом он напомнил, что в рамках антикризисных мер были приняты беспрецедентные меры поддержки занятости, в том числе повышение пособия до уровня МРОТ.

«Да, конечно, это тоже повлияло на рост этого формального показателя. Раньше люди не обращались за помощью, а теперь, когда деньги стали более заметными, люди пришли, и количество безработных у нас автоматом подросло. Это понятно. Мы дополнили пособия выплатами на детей», – сообщил Путин.

В связи с этим российский лидер подчеркнул, что необходимо восстановить занятость населения к концу 2021 года до уровня 2019-го – когда безработица в стране не превышала 4,7%.

Ранее 5-tv.ru писал об итогах совещания Владимира Путина с министрами.

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