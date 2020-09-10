Россия откроет границу еще с одной соседней республикой
Данное решение было принято по итогам заседания оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции с вице-премьером Татьяной Голиковой.
Фото: ТАСС / Сергей Бобылев
Россия в скором времени откроет границу с Южной Осетией. Об этом сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции по итогам заседания с вице-премьером Татьяной Голиковой. Как отмечает ТАСС, соответствующее распоряжение будет подписано в ближайшие дни.
«По итогам заседания принято решение об открытии государственной границы Российской Федерации с Республикой Южная Осетия. Соответствующее распоряжение будет подписано Председателем Правительства Михаилом Мишустиным в ближайшие дни», — говорится в сообщении оперштаба.
Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов анонсировал открытие границы с Россией с 15 сентября. При этом он призвал учитывать возможное риски и увеличить запасы медикаментов.
Россия начала постепенно возобновлять авиасообщение с другими странами с 1 августа. На сегодняшний день российские туристы могут полететь в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ и Мальдивы. Также Россия открыла границу с Абхазией. С некоторыми ограничениями граждане могут посещать и Грецию.
Ранее 5-tv.ru писал, что премьер-министр Южной Осетии освобожден от должности.
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