Россия откроет границу еще с одной соседней республикой

Россия в скором времени откроет границу с Южной Осетией. Об этом сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции по итогам заседания с вице-премьером Татьяной Голиковой. Как отмечает ТАСС, соответствующее распоряжение будет подписано в ближайшие дни.

«По итогам заседания принято решение об открытии государственной границы Российской Федерации с Республикой Южная Осетия. Соответствующее распоряжение будет подписано Председателем Правительства Михаилом Мишустиным в ближайшие дни», — говорится в сообщении оперштаба.

Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов анонсировал открытие границы с Россией с 15 сентября. При этом он призвал учитывать возможное риски и увеличить запасы медикаментов.

Россия начала постепенно возобновлять авиасообщение с другими странами с 1 августа. На сегодняшний день российские туристы могут полететь в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ и Мальдивы. Также Россия открыла границу с Абхазией. С некоторыми ограничениями граждане могут посещать и Грецию.

Ранее 5-tv.ru писал, что премьер-министр Южной Осетии освобожден от должности.