Многоквартирный деревянный дом частично обрушился в Салехарде

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Молодцова Анна
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В настоящий момент всех жильцов для временного размещения отправляют в гостиницу на автобусах.

Многоквартирный деревянный дом частично обрушился в Салехарде

Фото: ВКонтакте @salekhard_adm

Двухэтажный многоквартирный дом частично обрушился в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ). О ЧП сообщается на официальной странице администрации города «ВКонтакте».

Отмечается, что в деревянном здании находилось 18 квартир. В результате обрушения никто из жильцов не пострадал. На месте происшествия находится мэр Салехарда Алексей Титовский.

Всех жильцов для временного размещения отправляют в гостиницу на автобусах. Охрану дома ночью будут обеспечивать сотрудники полиции.

ВКонтакте @salekhard_adm

В связи с ЧП создан оперативный штаб. Обстоятельства произошедшего выясняются. Как пояснили в администрации, власти города в индивидуальном порядке будут решать вопрос о переселении и предоставлении необходимой помощи жильцам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что при пожаре в жилом доме в Домодедово погибли два человека.

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