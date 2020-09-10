Многоквартирный деревянный дом частично обрушился в Салехарде
В настоящий момент всех жильцов для временного размещения отправляют в гостиницу на автобусах.
Фото: ВКонтакте @salekhard_adm
Двухэтажный многоквартирный дом частично обрушился в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ). О ЧП сообщается на официальной странице администрации города «ВКонтакте».
Отмечается, что в деревянном здании находилось 18 квартир. В результате обрушения никто из жильцов не пострадал. На месте происшествия находится мэр Салехарда Алексей Титовский.
Всех жильцов для временного размещения отправляют в гостиницу на автобусах. Охрану дома ночью будут обеспечивать сотрудники полиции.
В связи с ЧП создан оперативный штаб. Обстоятельства произошедшего выясняются. Как пояснили в администрации, власти города в индивидуальном порядке будут решать вопрос о переселении и предоставлении необходимой помощи жильцам.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что при пожаре в жилом доме в Домодедово погибли два человека.
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